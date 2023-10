Algérie: L'université, un partenaire essentiel pour promouvoir le secteur de la pêche

OUARGLA — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a mis en avant lundi à Ouargla le rôle essentiel de l'université dans la promotion du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Présidant l'ouverture d'une journée d'étude placée sous le thème "Perspectives prometteuses d'aquaculture dans le Sud", tenue à l'université Kasdi-Merbah de Ouargla, M. Badani a relevé le rôle 'pivot' de l'université dans la formation, la recherche scientifique, le développement technologique et l'intégration professionnelle pour la réalisation d'un développement socio-élenomique et la valorisation des recherches scientifiques dans ce domaine.

Et d'ajouter : "le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'imbrique au titre des secteurs prévus au programme du gouvernement pour la diversification et la réalisation du développement économique".

Le secteur accorde une grande importance à la formation et la recherche, notamment dans les régions sahariennes, traduite par la mise en forme, à Ouargla, d'une unité de fabrication d'aliments de poissons, fruit d'un partenariat algéro-sud-coréen, appelée également à servir de centre de stages pratiques pour les étudiants.

Dans son intervention lors de cette journée d'étude, le représentant du ministère de la tutelle, Boualem M'hamdi, a passé en revue les activités aquacoles, dont l'aquaponie notamment (aquaculture intégrée à l'agriculture), la reproduction, l'élevage, l'engraissement et la commercialisation des produits halieutiques.

%

"Le programme de 2024 du secteur tend à promouvoir l'élevage aquacole, l'innovation en élevage aquacole en vue de générer de nouvelles perspectives d'investissement, ainsi que la coordination multisectorielle, institutions bancaires et caisses d'investissement, ministères des ressources en eau et d'agriculture, pour atteindre ces objectifs de développement"', a indiqué le même responsable.

Pour sa part, l'ingénieure en aquaculture de Ouargla, Aicha Benhadjira, a présenté les multiples avantages et facilités accordés pour les jeunes agriculteurs désirant monter leurs propres projets aquacoles dans la région, notamment l'aquaponie, avant d'exposer des modèles réussis dans les activités aquacoles en eau douce.

Cette rencontre à laquelle ont pris part des experts, chercheurs et professionnels, été riche en exposés et communications afférentes au thème, dont "les perspectives de l'université dans la recherche et le développement de la filière aquacole saharienne", "l'entrepreneuriat et les start-up en aquaculture", étayées d'une exposition sur des différentes recherches menées en la matière par les universitaires.