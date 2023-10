Algérie: Déclaration de politique générale du Gouvernement - Thème d'une journée d'études du MSP

ALGER — La Déclaration de politique générale du Gouvernement a été le thème d'une journée d'études organisée, lundi à Alger, par le groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la paix (MSP), durant laquelle l'accent a été mis sur les différents paramètres adoptés dans l'examen et l'analyse du bilan d'activité du Gouvernement durant une année entière.

Dans son allocution d'ouverture de cette rencontre, tenue au siège du Parti, le président du MSP, Abdelali Hassani Cherif, a fait savoir que cette journée d'études visait à "examiner les détails de la Déclaration de politique générale du Gouvernement devant être soumise, mardi, à l'Assemblée populaire nationale (APN), car étant une responsabilité qui incombe au groupe parlementaire du Parti".

Les cadres et les députés du MSP "s'emploieront à l'examen de la Déclaration selon une méthode analytique approfondie et une vision examinatrice et objective à la fois", a-t-il précisé.

Et d'affirmer que le MSP "exploitera, durant cette rencontre directoire, tous moyens constitutionnels et juridiques mis à sa disposition pour débattre du bilan du Gouvernement selon des critères transparents et objectifs", affichant "la conviction du Mouvement de l'utilité de l'opposition politique afin de consacrer la réforme et lutter contre la corruption".

Intervenant à cette occasion, le président du Groupe parlementaire du MSP, Ahmed Sadouk a expliqué qu'à travers ce débat, l'on cherche à "mesurer, aux yeux des citoyens, le rendement du Gouvernement durant une année, et à établir une comparaison entre le bilan et le vécu".

Dans le même contexte, il a affirmé que le MSP "veille à doubler d'efforts au service de la patrie et du citoyen, en mettant en valeur les réalisations, et en invitant à combler les lacunes".