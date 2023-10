Algérie: Rebiga reçoit l'ambassadrice du Soudan en Algérie

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a reçu, lundi, l'ambassadrice de la République du Soudan en Algérie, Nadia Mohamed Khair Osman, à sa demande, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Rebiga a salué "le niveau des relations historiques et profondes liant les deux pays frères, ainsi que la position du Soudan, gouvernement et peuple, en faveur de la cause algérienne durant la Révolution de libration", soulignant "la diversité des relations bilatérales après l'indépendance à travers le soutien mutuel de leurs efforts dans les fora régionaux et internationaux".

A cette occasion, le ministre a rappelé les missions confiées au Centre national des études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 dans le domaine de la recherche sur toutes les étapes historiques, à travers le travail des professeurs universitaires, des chercheurs spécialisés et du conseil scientifique de ladite institution, qui oeuvrera, a-t-il dit, à réaliser "plusieurs programmes entre les deux pays dans le cadre du travail des laboratoires de recherche spécialisés".

Pour sa part, l'ambassadrice du Soudan a souligné l'impératif de "renforcer les relations fraternelles et historiques entre les deux pays, dans le cadre d'une commission mixte", conclut la même source.