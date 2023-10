Algérie: Aoun reçoit deux députés de Tamanrasset et de Djanet

ALGER — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a reçu, lundi, le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Hanbassi Mouloud, représentant de la wilaya de Tamanrasset, et le député Abderrahmane Mahdi, représentant de la wilaya de Djanet, pour prendre connaissance de leurs préoccupations et trouver les solutions adéquates concernant le secteur de l'industrie, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la consultation et de la coordination permanente entre le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et les députés de l'APN, qui permet d'étudier tous les points et les problèmes qui entravent la création d'entreprises et des projets d'investissement dans ces deux wilayas, indique le communiqué.

Les deux députés ont proposé "le développement d'une industrie semi-manufacturière des différents produits de consommation et d'ouvrir la porte à l'échange commercial avec quelques pays africains pour faire baisser les prix des produits de large consommation et de certains fruits exotiques proposés à des prix exorbitants, et ce, par la création d'entreprises actives dans ce domaine et réunir toutes les conditions idoines pour les investisseurs".

A son tour, M. Aoun a salué ces propositions affirmant que son département ministériel faisait tout ce qui est possible pour écouter les préoccupations et trouver les solutions adéquates pour résoudre tous les problèmes qui entravent l'investissement dans le secteur industriel.

Le ministre a affirmé, également, que ces industries transformatrices contribueront dans la création de la richesse, la diminution du taux de chômage et la création des postes d'emploi dans le secteur industriel, lit-on dans le communiqué.