Afrique: Arkab prendra part mardi à Malabo à la 25e Réunion ministérielle du GECF

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part, mardi à Malabo (Guinée équatoriale), à la 25e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), consacrée entre autres à l'examen de la situation et des perspectives du marché gazier international, indique lundi un communiqué du ministère.

La réunion ministérielle sera également l'occasion de passer en revue les préparatifs en cours du 7e sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement, prévu en Algérie en 2024, précise-t-on de même source.

Présidée par le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale et président en exercice de la réunion ministérielle du GECF de 2023, Antonio Oburu Ondo, la rencontre permettra d'"examiner la situation du marché gazier international et ses perspectives à court, moyen et long termes, en vue d'assurer la sécurité et la stabilité de l'offre et de la demande sur le marché international du gaz naturel", lit-on dans le communiqué.

Il sera également question, lors de cette réunion à laquelle prennent part le P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi, ainsi que des cadres du ministère et du Groupe, des préparatifs en cours du 7e sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de cette organisation, prévu en Algérie en 2024, selon la même source.

Créé en 2001, le Forum des pays exportateurs de gaz a été érigé, lors de sa 8e session informelle tenue à Moscou, en organisation intergouvernementale basé à Doha (Qatar).

Il est composé de 19 pays, à savoir l'Algérie, la Bolivie, l'Egypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigéria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago et le Venezuela, en tant que membres, et l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, le Mozambique, la Norvège, les Emirats arabes unis et le Pérou, comme observateurs.

Ensemble, ils représentent 72% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 44% de la production commercialisée, 56% des exportations par gazoduc et 52% des exportations de GNL.