Algérie: Algérie Poste célèbre la Journée mondiale de la Poste

ALGER — L'entreprise publique Algérie Poste a organisé, lundi à Alger, des portes ouvertes à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Poste, avec pour thème "Unis pour la confiance : collaborer pour un avenir sûr et connecté".

La Journée mondiale de la Poste, qui coïncide avec le 9 octobre de chaque année, vise à mettre en lumière le rôle du secteur dans la vie des citoyens et des communautés à travers le monde.

Elle a pour mission de sensibiliser le public sur l'importance des services postaux au quotidien, de mettre en avant les innovations et les développements dans ce secteur en constante évolution, et de promouvoir la collaboration internationale entre les services postaux.

Le thème de cette année met particulièrement l'accent sur la nécessité de la confiance et de la coopération dans le secteur de la Poste pour garantir un avenir sécurisé et interconnecté pour tous.

Pour Algérie Poste, cette thématique souligne "son engagement à asseoir la confiance chez ses clients en offrant des services postaux fiables et sécurisés".

Pour marquer cette date, Algérie Poste a organisé une journée portes ouvertes dédiée aux médias, dans le but de sensibiliser le public aux services essentiels qu'elle propose.

%

Dans le cadre de cette initiative, une visite a été organisée au complexe postal de Birtouta, permettant de découvrir différents centres, notamment celui relatif à la personnalisation des cartes monétiques, le centre d'appel chargé du traitement des réclamations et le centre du courrier hybride et de confection des chèques, ainsi qu'au Data Center de l'entreprise, situé au niveau de la Direction générale d'Algérie Poste.

A cette occasion, il a été annoncé la mise en place prochaine d'une plateforme innovante de paiement mobile via QR-CODE, qui permettra aux clients d'effectuer des achats depuis leurs smartphones et aux commerçants de gérer leurs flux financiers et de proposer des promotions.

II s'agit d'"une forme de paiement novatrice visant à réduire la fracture numérique et répondre aux évolutions des comportements et aux besoins de la société".

Le Directeur général d'Algérie Poste, M. Louai Zidi, a affirmé, à ce propos, que son entreprise avait déployé des "efforts considérables" afin d'améliorer ses services, notamment en ce qui concerne la distribution de la carte Edhahabia qui a atteint les 12 millions de cartes.

"Algérie Poste est devenue le centre névralgique de la production des cartes monétiques pour les banques nationales", a-t-il souligné, ajoutant que cette mission représente "un défi de taille pour l'entreprise afin de respecter ses engagements envers ses partenaires, d'autant plus que la demande ne cesse de croitre".

Il a indiqué en outre, qu'Algérie Poste "demeure résolument engagée dans la confiance, la collaboration et l'innovation pour relever les défis du secteur, en continuant à fournir des services de qualité et contribuer au développement du secteur à l'échelle nationale et internationale".