Maroc: Assemblées annuelles BM/FMI - Le NMD du Maroc 'riche' et 'inspirant' (Session)

Marrakech — Le Nouveau modèle de développement (NMD) du Maroc est un mécanisme qui abonde en idées et en réformes structurelles desquelles d'autres pays peuvent tirer amplement profit, ont souligné les participants à une session tenue, lundi à Marrakech, dans le cadre des travaux des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Le Maroc, qui a enclenché une panoplie de réformes structurelles dans divers domaines, est l'exemple d'une success-story inspiratrice pour nombre de pays en développement, ont-ils indiqué lors de cette session sur "l'Agenda de l'avenir : comment rendre la croissance plus résiliente et plus inclusive".

Les intervenants ont, par ailleurs, salué la politique sociale préconisée par le Maroc, ainsi que l'action commune et la complémentarité qu'entretiennent l'État et le secteur privé, deux piliers pour une croissance inclusive et résiliente.

A ce propos, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a passé en revue plusieurs facettes du NMD que le Maroc a fait sien, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notant que ce modèle incarne une ambition commune adossée à une démarche participative bien définie, oeuvre de l'ensemble des intervenants.

Le NMD vise essentiellement à donner corps aux aspirations des citoyens et à hisser le Maroc au rang des pays développés, a ajouté le ministre, insistant que le soutien des organisations internationales est important pour accompagner ce choix réformiste et en réaliser les objectifs fixés.

De son côté, la ministre polonaise des Finances, Magdalena Rzeczkowska, a loué les réformes d'envergure que le Maroc a lancées, particulièrement sur plan socio-économique, saluant la gestion efficace par le Royaume des effets du séisme du 8 septembre dernier et sa capacité à opérer de profondes réformes économiques et à asseoir des institutions solides.

La responsable polonaise a ensuite mis en avant l'expérience de son pays, "un des modèles réussis ces deux décades en Europe", considérant que cela est le fruit de la volonté politique, de l'élaboration d'objectifs clairs, du lancement de réformes économiques profondes et de la mise en place d'institutions fortes.

Quant à Ricardo Hausmann, professeur d'économie à l'université Harvard (Etats-Unis), il a affirmé que "le monde entier peut tirer des enseignements de l'expérience du Maroc, pays ayant su préserver une situation macro-économique très stable, engager des réformes et réussir plusieurs paris stratégiques".

M. Hausmann a également estimé que le développement au Maroc a un "avenir prometteur", notamment en matière d'énergies renouvelables, affirmant que les énormes potentialités naturelles dont dispose le Royaume en feront, à coup sûr, une destination de choix pour l'investissement vert.

En marge de cette session, les participants ont visionné une vidéo passant en revue les grands chantiers de développement lancés au Maroc ces deux dernières décennies, au nombre desquels figurent l'Initiative nationale pour le développement humain et la généralisation de la protection sociale.