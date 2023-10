Maroc: La DG du FMI impressionnée par l'action menée par le Maroc pour la bonne gestion des répercussions du séisme dans le domaine de l'enseignement

Asni (province d'Al Haouz) — La Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva, s'est dite, lundi, "fortement impressionnée" par l'action menée par le Maroc pour la bonne gestion des répercussions du séisme du 8 septembre dans le domaine de l'enseignement.

"Nous sommes très impressionnés par l'action menée par le Maroc dans le domaine de l'enseignement en l'espace d'un mois" suite au séisme, a-t-elle souligné dans une déclaration à la presse, à l'occasion d'une visite effectuée au Lycée collégial du Haut Atlas dans la commune d'Asni (province d'Al Haouz), accompagnée du ministre de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du président du Groupe de la Banque Mondiale (BM), Ajay Banga, de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah et du gouverneur de la province d'Al Haouz, Rachid Benchikhi.

"Nous avons constaté que les enfants retrouvent les bancs des écoles et ont pris connaissance de l'intérêt important accordé aux méthodes de construction des écoles d'avenir", a-t-elle souligné, expliquant que l'hommage le plus appuyé à rendre à la mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle est de garantir un avenir meilleur à leurs enfants.

"Nous avons constaté comment le Maroc, dans un esprit de solidarité et d'engagement, a su faire face à cette tragédie", a-t-elle soutenu, tout en se félicitant de la forte mobilisation et de la résilience dont a fait preuve du Royaume, Roi, peuple et gouvernement, pour surmonter les répercussions de cette catastrophe naturelle.

"C'est l'objectif auquel nous aspirons au cours de nos assemblées en faveur du monde. Un monde uni pour un avenir meilleur", a conclu Mme Georgieva.

Cette visite de terrain a concerné le site du lycée collégial du Haut Atlas et les unités scolaires préfabriquées réalisées en collaboration avec l'Université Polytechnique Mohammed VI, le ministère de l'Equipement et de l'Eau et des entreprises citoyennes avec le soutien de la Fondation de l'OCP.

A cette occasion, des explications ont été présentées à la Directrice Générale du FMI et au président de la BM sur la situation des établissements scolaires suite au séisme, et sur les mesures prises pour assurer la continuité pédagogique et la reprise rapide des études après la suspension provisoire, ainsi que sur le soutien psychologique apporté aux élèves.