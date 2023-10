Maroc: Assemblées annuelles BM/FMI à Marrakech - Une juste reconnaissance du rôle croissant des économies émergentes dans l'économie mondiale (Président de la Banque centrale du Pérou)

Lima — Le Président de la Banque centrale du Pérou, Julio Velarde, a affirmé que la tenue au Maroc des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) est une reconnaissance du rôle croissant des économies émergentes dans l'économie mondiale.

Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de sa participation à ces Assemblées annuelles ouvertes ce lundi à Marrakech, Velarde a noté que « l'organisation de cet événement au Maroc met en évidence la nécessité pour les institutions internationales de s'adapter à cette nouvelle réalité et de reconnaître le rôle croissant des économies émergentes dans l'économie mondiale ».

« Je pense que la désignation du Maroc comme pays hôte des Assemblées annuelles est une juste reconnaissance de la présence de plus en plus importante du FMI et de la BM dans la région. C'est aussi une reconnaissance de la présence croissante des économies émergentes et des pays en développement dans le contexte mondial », a insisté le président de la Banque centrale péruvienne.

Cette présence est d'autant plus importante, selon lui, que ces économies émergentes « représentent aujourd'hui environ 57 % du PIB mondial, alors qu'il y a quarante ans, ces économies contribuaient à hauteur de 37 % du PIB mondial », soulignant à titre d'illustration que la Chine est aujourd'hui la plus grande économie du monde et l'Inde est troisième.

Enfin, Velarde relève que les réunions de Marrakech offrent aux pays émergents une occasion unique de mettre en lumière leurs réalisations, leurs défis et leurs perspectives, à la fois dans ce nouvel environnement international et au sein du FMI.

Les travaux des Assemblées annuelles de la BM et du FMI ont débuté, ce lundi à Marrakech, avec la participation du gotha mondial de l'économie et de la finance, afin d'examiner les principaux enjeux liés aux financements des économies, à la croissance économique et aux changements climatiques.

Plus de 12.000 participants, dont 4.500 délégués officiels de 190 pays, prennent part à ces Assemblées qui se déroulent jusqu'au 15 octobre courant.