Algérie: Nanotechnologie - Approfondir les recherches permettant l'utilisation de matériaux sains dans l'industrie

CONSTANTINE — Les participants à la 2ème conférence internationale de nanotechnologie pour la protection de l'environnement et l'énergie propre, organisée lundi à l'université des Frères Mentouri (Constantine1), ont mis l'accent sur l'importance d'approfondir les recherches scientifiques dans le domaine des nanotechnologies permettant l'utilisation de matériaux sains dans l'industrie au service de la santé publique et de l'économie du pays.

Mettant en avant l'importance des investissements consentis par l'Etat algérien dans le domaine de la recherche scientifique notamment en matière de nanotechnologies (la science qui consiste à concevoir, produire et exploiter des structures et des appareils ayant une ou plusieurs composantes), les participants à cette conférence internationale ont insisté sur la nécessité d'approfondir les recherches en la matière en vue de développer des matériaux sains et propres contribuant à la consolidation de l'économie nationale et la réduction des dépenses découlant de l'utilisation de matériaux portant atteinte à la santé publique.

Dans ce cadre, le docteur Abdelmalek Zehaf, du comité d'organisation de cette rencontre scientifique, a indiqué que les nanotechnologies qui ont le potentiel de changer la société de manière significative, méritent davantage d'intérêt de la part de la communauté universitaire notamment, appelée aujourd'hui plus que jamais à se pencher sur cette thématique et à la développer pour une meilleure santé publique et un épanouissement économique durable.

Le même intervenant qui a salué l'organisation de ce genre de rencontres permettant l'enrichissement des connaissances et l'échanges des idées et des expériences entre les professionnels en vue de développer le domaine national des énergies renouvelables et propres et la protection de l'environnement également, a appelé les porteurs de projets innovants, en particulier, à investir ce domaine (les nanotechnologies) pour créer des start-up en mesure de relever le défi d'une économie solide et durable basée sur une industrie propre et saine.

La 2ème conférence internationale de nanotechnologie pour la protection de l'environnement et l'énergie propre, organisée à l'initiative du laboratoire de thermodynamique, de traitement de surfaces des matériaux de l'université des frères Mentouri, s'est déroulée en présence d'environ 70 spécialistes dont des étrangers de l'Ukraine, de la France et de la République de Chine, selon les organisateurs.

Les travaux de ce séminaire scientifique ont eu lieu sur 4 thèmes, à savoir les nanotechnologies et leurs impact sur l'avancement économique, les énergies renouvelables et propres et leurs impact sur la rationalisation des coûts, la production énergétique et la protection de l'environnement ainsi que les effets nocifs des matériaux utilisés dans l'industrie (le recyclage notamment) et l'aspect de dégradation qui apparait avec le temps.

Des conférences de ce séminaire seront publiées dans des revues internationales, a indiqué le docteur Zehaf, qui a mis l'accent sur l'importance de cette procédure dans la mise en valeur des recherches et efforts algériens consentis en la matière.