Maroc: 'L'Economie sociale et solidaire, un levier pour une croissance inclusive', au centre d'une rencontre à Marrakech

Marrakech — L'économie sociale et solidaire en tant que levier de croissance inclusive, a été au centre d'une rencontre organisée, lundi à Marrakech, dans le cadre du Forum régional d'inclusion économique des jeunes et de l'entrepreneuriat.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part un aréopage d'experts, de jeunes et d'étudiants, un accent particulier a été mis sur l'importance grandissante que revêt l'entreprise sociale dans le développement des économies des pays.

Les participants ont également mis en avant l'économie sociale et solidaire au Maroc ayant largement bénéficié de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005, et contribué de façon directe à la croissance économique, à la création d'opportunités d'emploi et à la promotion de l'autonomie des jeunes.

Les intervenants ont, en outre, passé en revue nombre de potentialités susceptibles d'assurer le développement des entreprises sociales en tant que moteur essentiel pour la création d'opportunités d'emploi et la réalisation de la croissance économique, avec un focus sur les efforts déployés par le Royaume pour développer et appuyer l'économie sociale via, l'accompagnement des jeunes.

Dans ce sens, Moncef Kettani, président de la Fondation Moubadara pour la Jeunesse et l'Entrepreneuriat, a déclaré que cette rencontre, qui rassemble les jeunes bénéficiaires de l'INDH au niveau régional, constitue "une opportunité idoine pour valoriser les projets réussis dont nous sommes fiers", ajoutant que la participation des jeunes à ces rencontres prouve, sans nul conteste, ce dynamisme qui permettra de créer des opportunités d'emploi, de nouvelles richesses et, d'asseoir les fondements d'une économie locale forte.

Et d'expliquer que l'économie sociale et solidaire cadre parfaitement avec la philosophie du Nouveau Modèle de Développement, tel que basé sur la mise en réseau à l'échelle locale, des porteurs de projets et porteurs d'initiatives et d'idées nouvelles, notant que ce chantier de grande envergure permet la création de richesses et de coopératives.

Pour sa part, Abdellah Mehrez, expert dans le domaine du développement durable et de l'économie sociale solidaire, a estimé que cette manifestation vise à jeter la lumière sur les initiatives des jeunes en matière d'économie sociale solidaire, qui constitue une locomotive pour le développement local et régional dans le cadre de la troisième phase de l'INDH.

"Rien n'est impossible pour la jeunesse marocaine, d'autant plus que toutes les institutions contribuent à assurer un climat propice aux différentes initiatives", a-t-il affirmé, soulignant que cette frange de la société bénéficie du soutien et de l'accompagnement nécessaire en matière de création des entreprises.

Le Maroc , a-t-il relevé, est un pays "de défis, d'exploits et de réussites. La preuve en est : l'organisation à Marrakech des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), quatre semaines seulement après le séisme du 08 septembre, ce qui montre, si besoin est, la confiance dont jouit le Maroc dans le Concert des nations".

A rappeler que l'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre de la Vision prospective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, étant donné que le Souverain place la jeunesse et le capital humain au centre des préoccupations, afin de l'inciter à innover, à créer et à contribuer efficacement au développement du Royaume.