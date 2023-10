Algérie: Annaba - Le rôle des institutions sociales dans la consolidation des valeurs souligné

ANNABA — Les participants au séminaire sur "le Saint Coran et la protection de la famille et de la société", organisé lundi à Annaba, ont affirmé l'importance du rôle des institutions et acteurs de la société civile dans la consolidation des valeurs et la fortification de la famille et de la société face aux menaces contre l'équilibre et la stabilité sociales.

Les intervenants durant ce séminaire, tenu dans le cadre de la semaine nationale du Saint Coran ouverte dimanche par le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, ont relevé que le Coran abreuve les membres de la famille et au travers eux la société en valeurs que les institutions sociales doivent diffuser pour former une génération qui préserve à son tour la famille et la société contre les diverses menaces.

Dr. Mohand Oudir Mechenane, coordinateur du comité de la Fetwa au ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs, a mis l'accent sur le rôle du système scolaire dans le renforcement des valeurs familiales et l'immunisation des jeunes face aux défis actuels sur les plans moral, pédagogique et culturel.

Il a également souligné l'importance de l'intégration de programmes pédagogiques qui raffermissent les valeurs et les principes fondateurs de la famille estimant que la protection des jeunes contre les fléaux sociaux dont la drogue est une "protection de la société et du pays".

Dr. Kouider Mechaala, secrétaire du conseil scientifique à la direction des affaires religieuses de la wilaya d'Annaba, a mis l'accent sur le rôle des acteurs de la société civile dans la préservation de la stabilité familiale, la prise de conscience face aux divers fléaux sociaux et dans le développement des valeurs de coopération, de solidarité et de cohésion sociale.

Une vingtaine de conférences sur notamment la communication familiale, les valeurs familiales dans le Saint Coran, les défis imposés par la mondialisation et les réseaux sociaux sont programmés durant ce séminaire.

Parallèlement, les travaux de la semaine nationale du Saint Coran se poursuivent avec le concours de récitation, psalmodie et exégèse du Saint Coran mettant en lice 60 participants des quatre coins du pays et comprenant un concours spécial pour les femmes des classes d'alphabétisation.