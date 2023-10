Gambie: « Yankuba Minteh est rapide comme l'éclair, un diamant brut »

Des consultants du football néerlandais s'extasient sur les talents de l'international gambien du Feyenoord Rotterdam, Yankuba Minteh.

Yankuba Minteh compte déjà trois buts et une passe décisive en huit apparitions d'Eredivisie et fait l'unanimité auprès des analystes et des observateurs du championnat néerlandais.

Malgré une prestation relativement décevante dimanche en championnat contre le PEC Zwolle (victoire 0-2), le jeune attaquant reste dans les coeurs des consultants du football européen.

« Les joueurs rapides pensent lentement. Plus il a le temps de réfléchir. Sa vitesse est une arme énorme, mais il est trop désireux de montrer qu'il a excellé dans les dernières semaines. Il doit prêter davantage attention aux gens qui l'entourent », déclaré l'ancien entraîneur du Feyenoord Mario Been sur ESPN selon VI.

« C'est un diamant brut qui a encore beaucoup à apprendre. Il a raté le match d'aujourd'hui et a continué à baisser les yeux. Vous devez savoir ce qui se passe dans votre environnement. C'est un point de développement, mais n'oublions pas que ce garçon a joué en Gambie il y a un peu plus d'un an, donc c'est formidable qu'il s'affirme déjà à ce niveau. Il ne peut que s'améliorer », a déclaré l'ancien international néerlandais, Ibrahim Afellay, sur les antennes de NOS Studio Voetbal.

« Il est rapide comme l'éclair. Mais nous espérons ensuite qu'il fera le bon choix. Il est vraiment encore jeune.Ce que je regarde toujours, c'est la technique de frappe de quelqu'un.Pour moi, cela détermine si quelqu'un aura la capacité de marquer. Aujourd'hui, il était un peu un adversaire pour Feyenoord. Mais, dans la plupart des matches, il était une véritable nuisance pour l'adversaire », déclare l'ancien attaquant du Feyenoord, Pierre van Hooijdonk.