Afrique de l'Est: Groupe de la BAD - Assemblées annuelles 2024 prévues à Nairobi

Le Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) a signé, vendredi dernier, un protocole d'accord avec le Gouvernement du Kenya, pour accueillir les Assemblées annuelles 2024 à Nairobi. L'évènement - qui comprend la tenue de la 59e Assemblée annuelle de la BAD et de la 50e Assemblée du FAD (Fonds africain de développement) - se tiendra du 27 au 31 mai 2024 dans la capitale du Kenya.

Les Assemblées annuelles, qui constituent chaque année le plus grand événement statutaire du Groupe de la BAD, sont l'occasion, pour ses Conseils des gouverneurs et sa direction, de passer en revue les activités de l'institution au cours de l'année précédente et d'adopter des résolutions sur des décisions clés visant à faire avancer les programmes de développement en Afrique.

Les réunions de 2024 permettront également aux dirigeants de discuter des progrès réalisés en matière de développement socio-économique de l'Afrique. Environ 4 000 participants sont attendus aux Assemblées annuelles 2024 du Groupe de la BAD, incluant les gouverneurs et administrateurs de l'institution, les représentants des partenaires du développement, des institutions universitaires et de recherche, de la société civile, des secteurs public et privé, ainsi que les membres de la direction et le personnel de la BAD.