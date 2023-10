Madagascar: Coup d'envoi de la propagande - Les dix commandements

La campagne électorale débute officiellement ce mardi 10 octobre à 6 h du matin dans un climat délétère et incertain.

30 jours

C'est parti pour 30 jours de propagande qui prendra fin 24 heures avant le jour du scrutin. Soit le mercredi 08 novembre à 0h. Si la précampagne n'était pas réglementée, « toute activité de propagande est interdite après la clôture de la campagne électorale », selon la loi organique relative au régime général des élections et des référendums.

Principes fondamentaux

D'après la loi en question, la campagne électorale est régie par les principes fondamentaux suivants :

- le respect de l'unité nationale et de l'esprit du Fihavanana Malagasy ;

- la neutralité de l'Administration et l'impartialité des services publics ;

- l'impartialité du service public de la communication audiovisuelle assurée par les services de radiodiffusion et de télévision publics et les entreprises de radio et de télévision privées ;

- la neutralité des lieux de culte ;

- l'équité et l'égalité des chances entre tous les candidats ;

- la transparence des sources de financement des campagnes électorales et de l'utilisation des fonds y affectés ;

- le respect de l'intégrité physique, de l'honneur et de la dignité des candidats et des électeurs ;

- le respect de l'intégrité de la vie privée et des données personnelles des candidats ;

- la non-incitation à la haine et à la discrimination ;

- la préservation de l'ordre public ».

Décalogue

En somme, ce sont les dix commandements énoncés par le code électoral de 2018 qui ne correspondent pas au Décalogue de la Bible qui ordonne :

« Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement ».

Cela n'empêchera pas bon nombre de candidats qui se disent presque tous, être des chrétiens, d'aller solliciter le « tso-drano » des Tangalamena voire de consulter des « Dadarabe ».

« Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment ».

Ce qui ne dissuadera certains candidats de faire urbi et orbi des serments qu'ils ne tiendront pas.

« Le jour du Seigneur tu garderas, en servant Dieu dévotement ».

Ce qui n'empêchera pas non plus des candidats de mener campagne le jour du sabbat.

« Tes père et mère tu honoreras, tes supérieurs pareillement ».

Un commandement qui risque pareillement de rester lettre morte puisqu'il y a des candidats qui seraient prêts à vendre père et mère pour quelques voix de plus.

« Tu ne tueras pas ».

Les crises électorales ont occasionné des morts d'homme tel que c'était le cas en 2002.

« Tu ne commettras pas d'adultère ».

Les candidats n'hésitent pas à séduire tous les électeurs et toutes les électrices pour parvenir à leurs fins.

« Tu ne voleras pas ».

Les élections sont souvent émaillées de fraudes et d'irrégularités.

« Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain ». Les faux témoignages sont presque monnaie courante - au propre comme au figuré - dans les contentieux électoraux.

« Tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain ». Chaque candidat convoite justement la maison présidentielle pour faire de sa femme, la Première Dame.

« Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain ».

A compter du jour de la démission de l'ancien propriétaire, le fauteuil présidentiel est vacant en attendant le ...prochain président élu.

Engagements

Force est d'admettre qu'il est difficile sinon impossible pour les 13 candidats à l'élection présidentielle de respecter les dix commandements de l'Ancien Testament. Déjà qu'il n'est pas évident pour eux de se conformer aux principes fondamentaux énoncés par la loi organique de 2018 qui fait office de code électoral. Il n'est pas sûr non plus qu'ils puissent tous honorer leur déclaration manuscrite sur l'honneur de respecter toutes les dispositions de la Constitution ainsi que leur déclaration de probité portant engagement à respecter les dispositions en vigueur, relatives au financement des campagnes électorales. Ni la Bible ni le code électoral ne disent que les paroles et promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.