Madagascar: Exportation de girofle - Préparation aux récoltes dans la région Sud-Est

Dans la perspective imminente de la saison de récolte, les producteurs de girofle de la région Atsimo Atsinanana intensifient leurs préparatifs pour garantir la qualité des produits d'exportation qui ont contribué à la renommée internationale de la Grande Île.

La semaine dernière, des représentants de la Direction régionale de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (DRICC) Atsimo Atsinanana ont effectué des contrôles dans le district de Vangaindrano, qui se profile comme le principal fournisseur de clous de girofle dans la région Sud-Est.

Les techniciens de la DRICC, mandatés par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC), ont saisi cette opportunité pour informer les acteurs locaux des réglementations en vigueur. Parmi les points clés soulignés figurent l'obligation d'obtenir l'Agrément des magasins et la Vignette balance. Ces exigences s'appliquent particulièrement aux opérateurs actifs dans la filière, tels que les collecteurs, jouant un rôle crucial dans la chaîne de production.

Documents à avoir

La nécessité d'assurer la conformité administrative vise à élever les normes de la qualité des produits de la région Sud-est, renforçant ainsi sa position concurrentielle vis-à-vis des autres régions de Madagascar, selon les explications du ministère de tutelle. Les représentants de la DRICC ont souligné l'importance de ces règles pour maintenir et améliorer la réputation des produits malgaches sur les marchés internationaux.

%

Parmi les points abordés lors des contrôles et des sensibilisations, l'accent a été mis sur l'importance de l'agrément des magasins. Ce processus garantit que les installations de stockage respectent les normes requises, assurant ainsi la qualité et la salubrité des clous de girofle avant leur exportation. De plus, la nécessité de la Vignette balance a été rappelée, visant à garantir l'équité dans les transactions entre les collecteurs et les producteurs.

En outre, la DRICC a lancé une campagne de sensibilisation auprès des collecteurs qui ne sont pas encore en règle sur le plan administratif. Ces acteurs sont encouragés à se rendre auprès de la DRICC Atsimo Atsinanana pour régulariser leur situation et éviter des interruptions dans leurs activités.

Compétitivité

Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a souligné que ces mesures visent à élever les normes de qualité des produits régionaux, stimulant ainsi la compétitivité de la région Sud-est sur le marché national et international.

En renforçant la conformité aux réglementations en vigueur, les producteurs de girofle de la région aspirent à maintenir la réputation bien méritée de Madagascar en tant que fournisseur de produits de qualité exceptionnelle.

Bref, ces actions préventives soulignent l'engagement des autorités à soutenir et à améliorer le secteur du girofle dans la région Sud-est. D'après la DRICC Atsimo Atsinanana, les producteurs sont appelés à coopérer activement avec les organismes de réglementation pour garantir la pérennité et la prospérité de cette filière essentielle à l'économie locale et nationale.