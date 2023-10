Sénégal: Tambacounda - Le conseil départemental octroie un lot de tables-bancs aux collèges et lycées

Tambacounda — Le président du Conseil départemental de Tambacounda , Mamadou Kassé, a procédé lundi à la remise d'un lot de tables-bancs destinés eux lycées et collèges du département lors d'une cérémonie symbolique avec les responsables du lycée de Koussanar et l'adjointe au maire de la commune du même nom, a constaté l'APS.

"Depuis la mise en place de la commission éducation du Conseil départemental, nous sommes en train de faire un important travail dans le domaine de l'éducation, qui nous est très cher, avec nos maigres moyens », a dit M. Kassé, précisant que cette dotation en tables-bancs est la deuxième du genre après cette faite l'année dernière au profit d'établissements du département. "Nous sommes à 500 tables-bancs distribués dans le département en deux ans", a-t-il relevé.

Le Conseil départemental a également doté les établissement scolaires de cahiers, de chaises, de photocopieuses, de matériel bureautique, d'imprimantes et de matériels informatiques, selon son président. »Un travail d'équipe a permis la réalisation de projets au niveau de l'éducation et de la santé, érigés au rang de nos priorités et matérialisés aujourd'hui par notre engagement aux côtés des collèges et des lycées du département", a souligné Mamadou Kassé.

Pour son président, »le Conseil départemental ne s'arrêtera pas en si bon chemin », puisque chaque année l'institution essaiera d'aller »un peu plus en progression dans la dotation en apportant un appui appui aux collèges et aux lycées (...) ». Il a promis d'aller au-delà de la fourniture de matériels et de tables-bancs, avec la »la construction de davantage de classes, d'équipements de salles informatiques, de rénovation de salles de professeurs, entre autres projets.

Un lot de 65 tables-bancs a été reçu par le proviseur du lycée de Koussanar afin de »résorber un déficit énorme de tables-bancs », selon le proviseur, Alassane Diallo. »L'année dernière déjà, en plus d'un premier lot de tables-bancs, des fournitures et du matériel pédagogique nous ont été octroyé », a t-il ajouté. Pour cette année, le lycée a bénéficié du plus grand lot de tables-bancs qui vient s'ajouter à l'existant, a ajouté le proviseur.