Madagascar: Transports durant la campagne électorale - L'ATT fixe les règles pour les usagers et les transporteurs

Durant la période de campagne électorale, le volet transport a fait l'objet d'une série de consignes et rappel des réglementations par l'Agence des Transports Terrestres (ATT), quelques jours avant la date indiquée pour l'ouverture de la campagne.

Ainsi, seuls les véhicules destinés au transport de voyageurs tels les taxis-brousse, taxi-be et cars seront utilisés pour transporter des personnes, tandis que les véhicules destinés au transport de marchandises tels les fourgons et les camions, seront utilisés à cette fin. Autrement dit, les camions ne devraient pas être utilisés pour transporter des personnes, comme il est fréquemment vu par le passé, durant les nombreuses campagnes électorales, et ce, en dépit de l'inscription en clair sur les véhicules : « Tsy minday pasazy » !

Par ailleurs, l'ATT indique que les véhicules utilisés pour le transport de personnes devront être en conformité avec les réglementations en vigueur, et avoir des papiers en règle : carte grise, visite technique et assurance à jour. Pour les véhicules de transports en commun et de transports de voyageurs, la licence d'exploitation et la carte fiscale sont également exigées. Ces dernières catégories de véhicules devront, par ailleurs, effectuer une démarche de demande d'autorisation auprès de l'ATT en cas de couverture hors de leurs lignes ou zones habituelles.

Bien entendu, les consignes de sécurité relatives aux surcharges en termes de voyageurs et de marchandises, ont été rappelées par l'agence. Ainsi, les dépassements des charges utiles exposent les usagers à des dangers, et ces dépassements du nombre de personnes (ou des charges) indiqué dans la carte grise ou de la licence d'exploitation, sont interdits.