Madagascar: Cynophilie - Le Livre des Boerboels malgaches en gestation

Selon les estimations du Madagascar Boerboel Club, Madagascar compte actuellement 2 000 spécimens de cette race canine créée par des fermiers boers d'Afrique du Sud. Cependant, aucun standard pour authentifier leur appartenance à la race n'a encore été bien établi, d'après le club.

Ce club se donne d'ailleurs pour tâche de procéder incessamment à un recensement, dans l'objectif de regrouper les cynophiles, en particulier ceux qui élèvent des Boerboels, pour assurer la pérennité de cette race.

Dans cette optique, le club organise les 14 et 15 octobre prochains, le Boerboel Day. Cette édition se distingue de la précédente édition du fait que Johan Swart, éminent expert de cette race canine, venant tout droit d'Afrique du Sud, ait été invité pour être juge lors de l'événement.

Une évaluation technique des chiens Boerboel de plus de 12 mois déjà dotés de pedigree se fera, en effet, durant la première journée dans l'enceinte de la MPE ou Malagasy Professionnelle de l'Elevage Nanisana. Mais avant cette journée, des « workshops » se feront durant cette semaine pour permettre aux cynophiles et aux curieux d'en apprendre un peu plus sur les vrais « standards » de cette race canine. Les Boerboels authentifiés conformes aux standards de la race en termes de taille et de comportement, entre autres critères, obtiendront le pedigree LBM et seront inscrits dans le Livre du Boerboel Malgache à l'issue de l'événement.

Par ailleurs, un livre d'attente sera également ouvert durant 2 ou 3 ans pour permettre aux propriétaires de chien typé Boerboel d'y inscrire et de faire évaluer leur chien.

Le Boerboel est un chien qui attire, en raison de l'insécurité grandissante, soutient Andrianaivo Rafenitra, le président du club. Malgré sa musculature très prononcée et sa haute taille, il est très affectueux envers ses propriétaires tout en demeurant un chien de garde féroce.

Un chien de cette race peut requérir entre 4 millions d'ariary et 10 millions d'ariary dans l'année pour son alimentation et les soins dont il a besoin. Si la somme énoncée peut sembler faramineuse, Madagascar compte bel et bien plusieurs chiens de cette race. Madagascar Boerboel Club comprend actuellement 60 membres en charge d'un cheptel de 120 chiens. Une vingtaine d'éleveurs professionnels de Boerboels sont aussi en activité à Madagascar, selon les explications.

Mais il n'y en aura pas uniquement pour les Boerboels cependant. Pour la deuxième journée de l'événement, un concours de beauté sera ouvert aux Boerboels dans un premier temps, mais également à toutes les autres races canines, sans oublier le show spectaculaire de ces amis à quatre pattes des humains, une des parties qui rendent si particuliers et attachants ces événements canins. Rendez-vous est donné à l'immeuble Assist Ivandry le 15 octobre, cette fois-ci.