Madagascar: Rallye / Terre des Cardabelles 2023 - Les jumeaux Rasoamaromaka sur le podium

Mika et Faniry Rasoamaromaka se sont démarqués au Rallye Terre des Cardabelles qui s'est déroulé la semaine dernière en France. Au volant d'une Renault Clio RS, Mika Rasoamaromaka et son copilote Pouget Bastien sont sacrés vice-champions en ayant réalisé un chrono de 1'08"28. Cet équipage remporte également la deuxième place dans la catégorie Junior et deux roues. Faniry a avoué qu'il est content de son évolution dans le championnat de France des Rallyes Terre.

Quant à son frère, Faniry Rasoamaromaka, il a fini à la sixième place du classement général aux côtés de son copilote Judicael Rakotomalala. A bord d'une Renault Clio RS, l'équipage a signé un chrono de 1'09"22. Pourtant, ils ont complété le podium chez les Juniors.

« Un rallye qui ne commence pas trop bien car nous sommes dans un rythme avec trop de retenue. C'est une saison avec des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à faire le plus de kilomètres possibles et à engranger de l'expérience. Merci à tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. Nous essayons toujours de hisser le drapeau malgache le plus haut possible. Le prochain rendez-vous pour les nouvelles aventures n'est pas loin », note Faniry.