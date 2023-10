Sénégal: BRVM - Forte baisse de plus de 78 milliards de la capitalisation du marché des actions ce 9 octobre 2023.

C'est à une très forte baisse de 78,027 milliards de FCFA de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), auquel on a assisté à l'issue la séance de cotation de ce lundi 9 octobre 2023.

Cette capitalisation est en effet passée de 7814,566 milliards de FCFA le vendredi 6 octobre 2023 à 7736,539 milliards de FCFA au terme de la journée de bourse de ce lundi 9 octobre 2023. A l'origine de cette forte baisse, il y a celle de l'indice composite (l'indice général de la Bourse) qui se retrouve avec important repli de 1,00% à 207,96 points contre 210,05 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a enregistré aussi une baisse de 1,08% à 104,54 points contre 105,68 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,67% à 101,36 points contre 102,04 points la veille.

Le marché obligataire connait une baisse de 12,397 milliards de sa capitalisation qui se situé à 10 188,059 milliards de FCFA contre 10 200,456 milliards de FCFA le 6 octobre 2023.

La valeur totale des transactions est en baisse, s'établissant à 413,180 millions de FCFA contre 614,556 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 5 375 FCFA), BOA Sénégal (plus 6,71% à 3 500 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 6,56% à 1 300 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 2 600 FCFA) et BOA Mali (plus 3,45% à 1 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,41% à 2 500 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,60% à 495 FCFA), Total Sénégal (moins 6,56% à 2 705 FCFA), BOA Niger (moins 5,54% à 4 600 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,97% à 6 050 FCFA).