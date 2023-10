Algérie: 576 martyrs et près de 3000 blessés dans l'agression sioniste contre Ghaza

GHAZA — Le bilan de l'agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie s'élève à 576 martyrs et plus de 2 900 blessés, selon l'agence palestinienne d'information Wafa.

Les hôpitaux de la bande de Ghaza, cités par Wafa, ont annoncé lundi après-midi que le nombre de martyrs, victimes de l'agression sioniste en cours pour le troisième jour s'élevait à 560 martyrs et que 2 900 citoyens avaient été blessés.

Selon Wafa, ces chiffres ont été rendus publics dans un communiqué émanant des hôpitaux de la bande de Ghaza. En Cisjordanie, le nombre de martyrs s'est élevé à 16.

Ces avions ont bombardé l'hôpital ophtalmologique international dans la région de Tal al-Hawa et plusieurs maisons dans les villes de Beit Hanoun, Beit Lahia, Jabalia et la région d'Al-Faluja au nord de la bande de Ghaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés.

Les avions ont également bombardé plusieurs appartements résidentiels à Bordj Al-Andalus, au nord du quartier d'Al-Nasr à Gaza, ainsi que plusieurs maisons à Al-Shuja'iya, Al-Tuffah, dans le camp d'Al-Shati et dans le quartier d'Al-Zaytoun, et plusieurs maisons dans les camps d'Al-Bureij, Al-Nuseirat et Al-Maghazi, ainsi que dans la ville de Deir Al-Balah, au centre de la bande de Ghaza, selon la même source.

Les frappes aériennes ont ciblé plusieurs maisons dans les gouvernorats de Khan Younes et de Rafah, au sud de la bande de Ghaza.

Des centaines d'obus et de missiles ont été tirés le long de la frontière orientale de la bande de Ghaza, causant d'importantes destructions dans les zones ciblées .

Pendant ce temps, des canonnières sionistes ont ciblé la route Al-Rashid, sur la côte de la bande de Ghaza.