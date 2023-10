Madagascar: Matières premières végétales - Très prisées par les industries internationales

Madagascar regorge de plus de 15 000 espèces végétales endémiques, sans compter ses produits phares, tels que le cacao fin 100%, la vanille, l'ylang-ylang et le litchi qui font sa renommée sur le plan international.

Malgré cette forte potentialité en matières premières végétales dont dispose le pays, ces ressources naturelles restent encore sous-exploitées. Cependant, elles sont très prisées par les industries internationales. On peut citer, entre autres, les industries opérant dans le domaine de la santé et du bien-être, les industries de la cosmétique et les industries oeuvrant dans le secteur de la production d'ingrédients et de compléments alimentaires.

Il s'agit, notamment des filières de niches qui méritent d'être valorisées. Parlant des orchidées, plusieurs variétés de cette espèce végétale, greffées ou non, sont exportées par la Grande île. La valeur de ces exportations se chiffre, pour toutes les variétés confondues, à plus de 110 millions d'ariary selon les statistiques publiées par la Douane en 2022. Pour les bulbes, les oignons, les tubercules, les racines tubéreuses, les griffes, les rhizomes en repos végétatif, les exportations sont évaluées à plus de 277 millions d'ariary, pour la même année.

Plantes très prisées

Il faut savoir que Madagascar exporte également des blancs de champignons, d'une quantité de 92 880 kg portant une valeur de plus de 2,79 milliards d'ariary l'année dernière. Dans la catégorie des graines et fruits oléagineux, la quantité d'arachides décortiquées et concassées expédiée sur le marché international, est de l'ordre de 30 424 tonnes, soit une valeur de plus de 47,8 milliards d'ariary. Quant aux graines de ricin, même concassées, le pays a exporté 52 225 kg de ce produit d'origine végétale portant une valeur de plus de 581 millions d'ariary.

%

Parlant de plantes médicinales, Madagascar exporte notamment des pervenches ou « Vonenina », des drosera ramantacea connus sous l'appellation de « Mahatanandomena » et des centella asiatica dits « Talapetraka ». Les valeurs de ces exportations sont évaluées respectivement à plus d'un milliard d'ariary pour une quantité de 112 000 kg, à plus de 177 millions d'ariary pour 6 601 kg et à 34,9 milliards d'ariary pour une quantité de 1 582 tonnes. Les «talapetraka » sont des plantes très prisées par les industries pharmaceutiques sur le marché international. Des opérateurs malgaches en exportent aux États-Unis.

Matières premières innovantes

Ce n'est pas tout ! L'algoculture commence à se développer dans le pays compte tenu de la hausse de la demande sur le plan international. La valeur des exportations de la Grande île se chiffre à plus de 1,6 milliard d'ariary pour une quantité de plus de 519,9 tonnes. Ce produit est notamment destiné à la consommation humaine. S'agissant des matières à tresser ou d'autres produits d'origine végétale, le bambou et le raphia sont les plus recherchés sur le marché international.

Par ailleurs, il existe également d'autres matières premières innovantes à fort potentiel commercial utilisées par les entreprises et contribuant au développement de l'économie nationale. On peut citer, entre autres, le « raketa », le sisal, l'aloe vera, le « sonambo » et les graines de ravinala. De nombreux autres produits innovants sont encore inconnus par les exploitants. Ils s'avèrent ainsi importants de les découvrir. En revanche, bon nombre de matières premières végétales sont encore sous-exploitées à Madagascar.

Contrats commerciaux concrets

Raison pour laquelle, Festiv group organise un événement intitulé « Innovative natural ingredients Madagascar » ou IniM dans sa deuxième édition qui se tiendra du 28 au 29 novembre 2023 à l'hôtel Radisson Blu au Tanà Water Front. L'objectif consiste à mettre en relation directement les fournisseurs et utilisateurs de matières premières végétales dans les industries de la santé & bien-être, de la cosmétique, des ingrédients et compléments alimentaires, des énergies renouvelables, des matériaux et sous-produits à partir du végétal dans le respect d'un développement durable.

Pour ce faire, des congrès B to B entre les acheteurs internationaux de ces matières premières végétales et leurs fournisseurs malgaches, auront lieu durant cet événement d'envergure internationale, et ce, en vue de conclure des contrats commerciaux concrets.

Toutes les parties prenantes oeuvrant dans ces filières de niches y seront au rendez-vous pour ne citer que les invités de prestige tels que COSMED, GEHEM, MEDD et Innov'Alliance. Diverses conférences thématiques ainsi que des formations techniques sur l'exportation seront également au programme, outre ces opportunités de marché à portée internationale pour les entreprises malgaches ou les groupements.