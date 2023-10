Madagascar: Sexualité précoce - Une des causes du cancer du col de l'utérus

Les personnes dépistées positives du cancer du col de l'utérus sont de plus en plus jeunes. Madagascar ne dispose pas encore d'un registre national du cancer pour une étude épidémiologique des cas mais la sexualité précoce est l'une des causes avancées par l'UNFPA qui pourrait être à l'origine de ce fléau.

Un appel à l'action. C'est ce que Josiane Yaguibou , représentante de l'UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population) à Madagascar et le Dr Francesco Cimino, directeur exécutif de la fondation Akbaraly, ont lancé hier à Andraharo dans le cadre de la célébration de l'Octobre rose. Ces deux responsables ont tiré la sonnette d'alarme par rapport aux dangers du cancer féminin et en particulier le cancer du col de l'utérus qui touche désormais de plus en plus de jeunes.

Depuis l'année 2014, 200 000 femmes ont pu bénéficier du dépistage du cancer du col et du sein organisé par cette fondation. « 14% de ces personnes dépistées sont testées positives dont l'âge moyenne est de 25 ans », rapporte le Dr Francesco Cimino. Ce médecin constate un certain rajeunissement des malades et a avancé plusieurs hypothèses qui pourraient être à l'origine de ce phénomène. « Les femmes malgaches entrent plus tôt dans des relations sexuelles qu'auparavant et tombent enceintes à un âge plus précoce. Le changement fréquent de partenaires, qui entraîne inévitablement des risques de maladies sexuellement transmissibles, pourrait donc être à l'origine de cette tendance à un âge plus précoce », a-t-il indiqué. Cette hypothèse a été soutenue par Josiane Yaguibou qui a fait savoir qu'il y a 10 ou 15 années de cela, il était rare de voir une femme de 25 ans avoir un cancer du col de l'utérus mais aujourd'hui, ce n'est plus extraordinaire et pas seulement à Madagascar. « Il fut un temps où le cancer se manifeste généralement chez les individus à partir de 40 à 50 ans. Cependant, de nos jours, de plus en plus de personnes atteintes sont jeunes. Autrefois, on préconisait le dépistage chez les femmes âgées de plus de 40 ans. Cependant, à la lumière du nombre croissant de femmes touchées, il est désormais recommandé de procéder au dépistage bien plus tôt dans la vie », a-t-elle suggéré.

Dépistage

Compte tenu du contexte actuel et du nombre de jeunes touchées par le cancer féminin, l'UNFPA, la fondation Akbaraly et le ministère de la Santé publique organisent une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus tout au long de ce mois. Tout en sachant que toutes les femmes qui ont déjà été actives sexuellement risquent d'être atteintes du cancer du col de l'utérus puisque l'activité sexuelle peut les exposer au VPH (virus du papillome humain).

Ce dépistage de masse se tiendra au centre médical Kintana à Ambatomena pour Antananarivo, au centre « Miahy ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny ankizy » pour Fianarantsoa et à l'hôpital Candide pour Mahajanga. Toutes les femmes qui désirent se faire dépister peuvent se rendre à ces endroits du lundi au vendredi de 8h à 16h et le samedi de 8h à 12h30. Le Dr Francesco Cimino a tenu à rassurer toutes les femmes que le dépistage est indolore, rapide et facile à réaliser. L'année dernière, 26 217 femmes ont été sensibilisées et dépistées et 1 500 femmes et jeunes filles ont reçu une méthode PF (Planification familiale).