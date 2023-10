Sénégal: Ziguinchor / Collecte des parrains - Benno sonne la remobilisation sur fond de « fracture » et de frustrations

En perspective de la présidentielle qui se profile, Ziguinchor connait des fortunes diverses. Pendant que certains se mobilisent pour lancer les opérations de parrainage, d'autres se sentant lésés et frustrés claquent la porte de la coalition présidentielle. Le Docteur Moussa Diedhiou et son mouvement gèlent leurs activités au sein de la coalition Benno qui fait le rappel des troupes pour le parrainage citoyen

La mouvance présidentielle sonne la mobilisation des troupes. Hier, dimanche, les responsables de la coalition Benno des trois départements de la région appuyés par des militants se sont retrouvés à Ziguinchor pour faire la répartition des quotas de parrainages. En l'absence du mandataire des parrainages dans la région Abdoulaye Baldé, les partisans de Macky Sall ont échangé sur les stratégies à dérouler pour non seulement atteindre les objectifs fixés mais pour, disent-ils, élire leur candidat Amadou Ba à la présidentielle de février 2024.

Edouard Lambal, le porte-parole du jour, a fait savoir que la coalition Benno est déterminée avec ses militants pour remporter la prochaine présidentielle. Les fiches de parrainage ont été distribuées aux différents responsables. Un peu plutôt, la veille, ce sont les membres de la coalition « Doggu pour le Grand Sénégal » qui se sont également mobilisés en solo pour lancer les opérations de parrainage. C'est ainsi que la coalition. « Doggu pour le Grand Sénégal » dirigé par le Ministre Doudou Ka sonne la remobilisation de ses troupes pour les opérations de parrainage pour le candidat Amadou Ba. Ayant décidé d'aller seule pour ses opérations, la coalition Doggu se démarque ainsi du mandataire de ses opérations de parrainage à Ziguinchor, en l'occurrence le DG de l'Apix Abdoulaye Baldé.

Les membres de la coalition Doggu fortement mobilisés, samedi, se fixent un objectif de trente mille parrains dans le département de Ziguinchor pour le candidat de Benno. Le coordonnateur communal de cette coalition Taibou Diédhiou qui présidait l'assemblée générale d'information se veut clair : « Nous avons décidé de collecter ces parrainages au nom de notre leader Doudou Ka pour le candidat Amadou Ba. Ces fiches seront remises au candidat de Benno. C'est pourquoi nous avons décidé de se mobiliser pour une séance d'information de nos mandataires pour les opérations de parrainage ... », lance l'ancien adjoint au maire de Ziguinchor.

Une posture des partisans de Doudou Ka qui risque de faire jaser au sein de la coalition Benno à Ziguinchor qui a décidé par son mandataire désigné de lancer les opérations de parrainage. Ces dernières risquent ainsi de s'effectuer en rangs dispersés au sein de la coalition Benno à Ziguinchor. Qui plus est, la coalition Benno Bokk Yakaar devra désormais se passer des servicea du mouvement politique « And Dolele Moussa Diedhiou ». Les membres de ce mouvement politique jusque-là membre de la mouvance présidentielle a décidé de claquer la porte de la coalition. Les membres de ce mouvement dirigé par le Docteur Moussa Diédhiou sont montés au créneau hier à Ziguinchor pour signifier à l'opinion leur décision de tourner le dos à la mouvance présidentielle.

Les raisons de leur départ sont à chercher dans les propos du responsable de la communication du Mouvement, Mamadou Sow, « Nous ne pouvons continuer à accepter cette situation de manque de considération que nous vivons au sein de cette coalition. Depuis que notre leader a décidé d'accompagner cette mouvance présidentielle, nous n'avons bénéficié d'aucune nomination. Tout le monde sait ici comment le Docteur Moussa Diedhiou s'active dans Le social... ». Et ce lieutenant du docteur Moussa Diedhiou de poursuivre : « C'est comme si les responsables de Benno ici ont peur de l'ascension de notre leader », avant de préciser : « On suspend donc toutes nos activités au sein de Benno et on attend de voir avec qui cheminer pour les élections présidentielles... ». M. Sow et les membres et responsables du mouvement faisaient face à la presse au quartier HLM Nema à Ziguinchor pour annoncer cette décision prise par ses désormais ex-membres de Benno qui se démarquent des opérations de parrainages enclenchées par la coalition présidentielle de la région.