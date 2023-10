Congo-Brazzaville: Agroforesterie - Le PANC consolide sa stratégie de communication

Les spécialistes en communication des projets de la Banque mondiale et ceux de la Banque africaine de développement (BAD) ainsi que les techniciens de la direction de la communication et de la vulgarisation du ministère de l'Economie forestière ont contribué à la consolidation, le 6 octobre, à Brazzaville, de la stratégie de communication du Projet agroforesterie Nord Congo (PANC) à l'issue d'un atelier coordonné par Corine Victorine Ondzé Dickelet.

Le budget prévisionnel de ce plan de communication est estimé à cent-dix-huit millions de FCFA, couvrant la période 2023-2027. « En raison de la diversité des acteurs et de leurs intérêts et préoccupations spécifiques pour l'information et la communication sur le projet et ses activités, l'Unité de gestion du projet a élaboré la stratégie de communication qui est assortie d'un cadre de mise en oeuvre pour la période 2023-2027. Afin que ce budget prévu soit validé, il faut que le projet ait l'avis de non objection de la Banque mondiale qui assure l'administration des fonds », a rappelé Austève Xavier Ngamouyi, spécialiste en sauvegarde sociale et communication du PANC.

Outre le budget, ce plan de communication du PANC définit également les cibles, les objectifs à atteindre, les activités à mener par cible, les canaux d'informations et les résultats attendus. Ce document qui a suscité l'attention des participants aidera le projet à atteindre ses objectifs et à garantir la fluidité de l'information en interne et en externe. Les activités de communication du PANC constituent une partie importante de l'exécution du projet et, par conséquent, requièrent une planification minutieuse ainsi que des ressources appropriées.

%

« Je suis satisfaite parce que ce document est très important car il intègre les stratégies de base du projet. Il fallait, pour nous réunir, les spécialistes en communication des projets des bailleurs de fonds et du ministère de tutelle. Nous qui avons des cibles parfois sans niveau d'études, il faut que nous adaptions notre stratégie de communication à la situation de chaque cible », a indiqué Corine Victorine Ondzé Dickelet, coordonnatrice du PANC.

La promotion de l'agroforesterie constitue un véritable défi à relever dans un contexte de changement climatique qui interpelle sur la nécessité de concilier l'économie, le social et l'environnement. Elle contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la diversification économique et à la protection des forêts.

Le Projet agroforesterie Nord Congo couvre les départements de la Sangha et la Likouala et se charge de renforcer l'agriculture climato-intelligente et les pratiques de conservation dans les séries de développement communautaire. Il va impliquer les populations locales et autochtones dans l'agroforesterie climato-intelligente et la gestion durable des ressources forestières.

En rappel, ce projet conclu par le gouvernement de la République du Congo avec l'Association internationale de développement agissant en qualité d'agent d'exécution du Programme d'investissement forestier est placé sous la tutelle du ministère de l'Economie forestière. Il a un budget de 15,58 millions de dollars US (environ 8 milliards de francs CFA) constitué d'un don de 3,575 millions de dollars US et d'un prêt de 12 millions de dollars US.

Approuvé le 8 février 2022, le projet est entré en vigueur le 18 août 2022 et va se clôturer le 31 janvier 2027. Les principales activités prévues concernent : l'installation de huit pépinières et la production des plants (cacao, bananiers, arbres fruitiers et essences forestières), l'appui à l'agroforesterie, l'apiculture, le maraîchage, le paiement des services environnementaux au profit des ménages et des individus.