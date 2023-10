Congo-Brazzaville: Livre - Le charme et l'altruisme d'Antoinette Sassou N'Guesso clamés dans un recueil de poèmes

Intitulé « Poèmes incandescents pour nommer Antoinette Sassou N'Guesso », le nouveau recueil de Malachie Cyrille Ngouloubi met en avant la beauté, la sagesse, le leadership et la générosité de la première dame.

Derrière les mots de l'auteur se cache une véritable reconnaissance sociale du poète à l'égard des personnages engagés et soucieux ; ces êtres qui forgent les symboles d'une nation dans les limbes, mettent en scène l'égalité entre les races et parachèvent la conquête en redonnant l'espoir de vie à leur communauté.

Ainsi, après avoir rendu hommage au chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso dans son récent recueil de poèmes paru il y a quelques mois aux éditions MCN, Malachie Cyrille Ngouloubi a prolongé son inspiration en se focalisant cette fois-ci sur l'épouse. Selon lui, si pour certains, immortaliser les héros, c'est construire pour eux des monuments, pour d'autres, en revanche, c'est leur tailler des statues honorifiques.

« En notre qualité de descendant/témoin d'un siècle lumineux aux éclipses littéraires, nous croyons aux mots, à leur alchimie, à leur sens, à leur pouvoir exceptionnel et, grâce à la magie des verbes associés, les mots disposent de ce pouvoir de création pouvant éterniser nos héros. Ainsi, c'est donc dans cet intérêt littéraire et scientifique qu'est né le recueil : Poèmes incandescents pour nommer Antoine Sassou N'Guesso », a-t-il expliqué.

Recueil de 66 pages, « Poèmes incandescents pour nommer Antoinette Sassou N'Guesso » se présente en deux grands chapitres de treize et vingt-deux titres. Dans cette épopée, l'auteur évoque la vie d'Antoinette Sassou N'Guesso : son enfance, ses mérites, sa notoriété et ses exploits.

Pour Malachie, plus d'un jeune devrait s'inspirer du parcours et des actions de la première dame. D'où son titre "Fleuve d'inspiration féminine" dans lequel il a écrit, « Souffle-moi le secret inouï de tes forces/Les codes de ton langage perlier/Et les algorithmes de tes actes irréprochables/Pour que je vive, vive ainsi comme toi/Moi, jeune fils qui tremble devant l'avenir incertain de sa patrie/Je t'en prie, ô Antoinette, fleuve d'inspiration féminine/Donne-moi une seule goutte de ta sagesse/Pour illuminer ma grammaire ».

« J'avoue qu'écrire sur la première dame aura été l'une des expériences les plus passionnantes de ma vie littéraire. D'une part, parce que l'écriture demeure indubitablement l'une des tâches les plus ardues des arts contemporains et d'autre part, parce que la poésie est la plus belle expression de l'âme », a indiqué l'auteur.

Diplômé en banque et finance et fondateur de la maison d'édition MCN, Malachie Cyrille Ngouloubi a déjà écrit plusieurs ouvrages dans divers styles, à savoir la poésie, la nouvelle, le conte et l'essai. Au nombre de ces ouvrages, on compte : Le Soleil des élites (2017) ; La Fleur idyllique (2019) ; La Survivance des lumières (2020) ; Les Sages parlent (2020) ; Chants solaires pour dire Denis Sassou N'Guesso (2023) ; etc.