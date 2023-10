Afrique: C1-CAF - Le TP Mazembe jouera contre Mamelodi et Pyramids dans le groupe A

Le tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des champions place Mazembe dans le même groupe que Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Pyramids FC d'Egypte.

Le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi fait partie du groupe A à l'issue du tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique effectué par la Confédération africaine de football le 6 octobre 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les Corbeaux affronteront dans cette poule A Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Pyramids Fc d'Égypte et FC Nouadhibou de Mauritanie.

Mazembe retrouve la phase des poules après trois ans, à chaque fois éliminé au tour préliminaire.Et l'artisan de ce retour des Corbeaux est, entre autres, l'entraîneur franco-sénégalais Lamine Ndiaye. Vainqueur de la Ligue des champions avec Mazembe en 2009, il revient pour pousser à nouveau le club vers le haut après une période de vache maigre. Le club noir et blanc de Lubumbashi devra donc mieux préparer ses matchs à l'extérieur, notamment, au stade Loftus Versfeld de Pretoria contre Mamelodi Sundowns, au stade du 30 juin du Caire face Pyramids FC où évolue désormais l'attaquant congolais Fiston Mayele, et au stade Cheikha Boïdiya de Nouakchott contre la formation du FC Nouadhibou, nouveau venu à la C1 africaine.

La dernière opposition entre Mazembe et Mamelodi Sundowns, c'était au cours de la saison 2020-2021. Les « Brésiliens » ont battu les Corbeaux dans les deux matchs (2 buts à 1 à Pretoria et 1 but à 0 à Lubumbashi). Pyramids FC est en nette progression depuis sa prise par un riche propriétaire émirati. Deuxième du championnat égyptien la saison passée, le club a donc recruté Fiston Mayele Kalala en provenance de Young Africans de Tanzanie, Ramadan Sobhi, ancien de Stoke City et Huddersfield Town d'Angleterre, et l'expérimenté Ahmed Fathy (vainqueur de la C1 africaine avec Al Ahly en 2008, 2012et 2013). Nouadhibou a fait sensation en arrachant sa première qualification pour la phase des groupes de la Ligue des champions, en écartant de son chemin le Real Bamako du Mali.

L'on rappelle que dans le groupe B, il y a Wydad Athletic club de Casablanca (Maroc), Simba Sc (Tanzanie), Asec Mimosas (Côte d'Ivoire) et Jwaneng Galaxy Fc (Botswana). La poule C se compose d'Espérance sportive de Tunis (Tunisie), Atlético Petroleos de Luanda (Angola), Al Hilal Omdurman de l'entraineur franco-congolais Florent Ibenge (Soudan) et Étoile sportive de Tunis (Tunisie). Le groupe D renferme Al Ahly Sc (Egypte), CR Belouizdad (Algérie), Young Africans (Tanzanie) et Medeama Sc (Ghana).