Afrique de l'Ouest: Ambassade de la Palestine au Sénégal - «Il ne fait aucun doute que ce qui assurera la sécurité, la stabilité et la paix dans la région, c'est de mettre fin à l'occupation israélienne...»

Dans un communiqué rendu public le 9 octobre 2023, l'Ambassade de la Palestine au Sénégal montre que «L'injustice et l'oppression pressentes auxquelles le peuple palestinien est exposé et le silence de la communauté internationale face aux pratiques criminelles et racistes des forces d'occupation israéliennes à l'encontre du peuple palestinien, c'est la raison de la situation explosive et de l'absence de paix et de sécurité dans la région». Pour la représentation diplomatique palestinienne, «Ici, la question qui demeure : quand la communauté internationale mettra-t-elle fin aux pratique criminelles et racistes des forces israéliennes contre le peuple palestinien ?»

Elle reste convaincu que «Les mesures punitives collectives imposées par l'Etat occupant contre le peuple palestinien», non seulement à Gaza notamment en coupant «l'électricité, l'eau et les biens de première nécessité pour affamer la population, qui est considéré comme un crime de guerre ignoré par la communauté internationale, mais aussi les crimes qu'il a commis hier et aujourd'hui en bombardant et détruisant les tours résidentielles, école de UNRWA et une mosquée, les violations et crimes commis..., le désaveux par Israël des accords signés et le non-respect des Résolutions de légitimité internationale ont conduit à la destruction du processus de paix et à l'absence de solution à la question palestinienne après 75 ans de souffrances et de déplacements, en plus de la poursuite de la politique double poids double mesures et le silence de la communauté internationale face aux pratiques criminelles et racistes des forces d'occupation israéliennes à l'encontre du peuple palestinien, sont à l'origine de la détérioration de la situation et de l'absence de paix et de sécurité dans la région».

%

C'est pourquoi l'ambassade de Palestine déclare : «Il ne fait aucun doute que ce qui assurera la sécurité, la stabilité et la paix dans la région, c'est de mettre fin à l'occupation israélienne du territoire palestinien depuis 1967, y compris Jérusalem-Est la capitale de l'Etat de Palestine, et de reconnaître le droit du peuple à l'indépendance et la souveraineté. La paix exige justice, liberté et indépendance pour notre peuple palestinien, le retour des réfugiés, et la mise en oeuvre des décisions légitimes de la communauté internationale», conclut la source.

I.DIALLO