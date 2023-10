Madagascar: Terres en Mêlées - Rugby Camp, une expérience enrichissante

Seize collaborateurs de Société Générale et l'équipe éducative Terres en Mêlées ont bénéficié du Rugby Camp dans le village côtier d'Antsepoka.

La première édition du Rugby Camp fut un succès. Il s'agit d'une organisation de Terre en Mêlées en coopération avec la Société Générale.

Alors qu'en France, les plus grandes nations du rugby mondial s'affrontent pour succéder à l'Afrique du Sud tenante du titre, 16 collaborateurs de ces deux parties se sont réunis du 2 au 6 octobre dernier à cette occasion à Antsepoka, le village natal de la jeune ambassadrice du rugby malgache Marcelia.

A travers ce projet, ils ont vécu des expériences sur les valeurs profondes telles que la solidarité, le respect, la diversité et la mixité.

Durant cinq jours, les participants ont vécu un voyage interculturel bouleversant, rempli de promesses et d'espoir pour l'avenir, pour tous les participants.

Ainsi, les collaborateurs ont été formés à l'éducation au développement par le rugby et à l'organisation du Festival Africain du rugby impliquant les jeunes de quatre villages Vézo qui vivent dans la région isolée de la Côte Saphir au sud-ouest de Madagascar.

« Nous souhaitons démontrer que le rugby a aussi le pouvoir d'être un puissant vecteur d'éducation et de développement humain, capable de tisser du lien social partout où il s'exprime et se pratique. Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur soutien continu et pour donner du sens à l'engagement des collaborateurs en faveur de l'éducation de la jeunesse par le sport sur la Grande île. À travers le Rugby Camp 2023, on a démontré que le sport, et, en particulier, le rugby, peut non seulement participer à l'éducation mais aussi créer une véritable communauté engagée pour favoriser l'avenir des jeunes et d'un pays », a fait savoir Pierre Gony, fondateur de rugby Terres en Mêlées.