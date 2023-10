Madagascar: Padel - MPP Tour - Et de deux pour Fitia et Miarana Robinson

Le circuit de padel « Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) » s'est récemment associé à Assistance Plus, une entreprise de services médicaux, pour un tournoi de padel spécial visant à sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

L'événement MPPT 100 Féminin, qui a eu lieu au Padel 57 à Ambatobe ce week-end, a réuni neuf équipes compétitives.

Dans la finale très attendue, les soeurs Miarana et Fitia Robinson ont remporté une victoire éclatante en battant Theillier Raphaëlle et Coroller Anne en deux sets de 6/0-6/1.

Les soeurs Robinson, déjà victorieuses du tournoi MPPT 250 by Bôndy, ont continué leur domination sur le terrain.

La bataille pour la troisième place a vu Fitia Ravoniandro et Rianja Rakotovao prendre l'avantage sur Segui Stéphanie et Evane Guiblin avec un score de 6/3-6/3.

Le prochain rendez-vous des adeptes de padel sera les 21 et 22 octobre au Lamako Padel à Ambatobe, mais celui-ci est réservé à la catégorie masculine.

Sensibilisation

Au-delà de l'aspect compétitif du tournoi, MPPT et Assistance Plus ont uni leurs forces pour une cause importante, celle de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein.

%

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la campagne annuelle d'octobre rose, dédiée à la sensibilisation au cancer du sein.

Le tournoi MPPT 100 Féminin a attiré des amateurs de padel passionnés, offrant l'occasion à ces derniers de s'impliquer dans une cause essentielle tout en découvrant et en pratiquant le padel.

L'engagement de MPPT et d'Assistance Plus à la fois pour la santé et pour le développement du padel à Madagascar montre la volonté de ces organisations de contribuer positivement à la société.

« Assistance Plus a ouvert Labo Plus, un laboratoire d'analyses médicales de pointe, accessible à tous. Cette nouvelle branche renforce la position d'Assistance Plus en tant que leader dans le domaine des services médicaux à Madagascar, en fournissant une expertise de qualité pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies. La qualité des résultats et la rapidité des analyses médicales sont au coeur de la mission de Labo Plus », explique Vincent Cejudo, un des responsables d'Assistance Plus.