Pendant la Coupe du Monde 2022 à Doha, la capitale du Qatar, un groupe de jeunes qataris vêtus de tenues traditionnelles chinoises de cuju sautait et bondissait, découvrant ainsi la joie du jeu de cuju.

À travers le petit ballon de cuju, les regards du monde se sont une fois de plus tournés vers Linzi, en Chine, le berceau du football.

Les mémoires du Grand Historien, notamment dans le Shiji, Famille de Qi Taigong (史记·齐太公世家), racontent: «Tai Gong se rendit dans ce pays, réforma son gouvernement, adopta ses coutumes, simplifia ses rites, développa le commerce et l'industrie, exploita les avantages du poisson et du sel, attirant ainsi de nombreuses personnes à rejoindre le grand État de Qi, en faisant ainsi une grande puissance.»

Les politiques éclairées de Jiang Taigong après sa nomination en tant que seigneur de l'État de Qi ont jeté des bases solides pour attirer la population et développer l'économie de la région, en particulier de la capitale, Linzi.

L'essor démographique a entraîné une économie florissante et une vie urbaine animée. Dans le Zhan Guo Ce, Qi Ce (战国策·齐策), il est écrit à propos de la vie des habitants de Linzi, la capitale de Qi: «Au sein de Linzi, il y a soixante-dix mille foyers, ils sont riches et prospères.

Ses habitants ne manquent pas de jouer de la flûte, de jouer de la cithare, de jouer de la cithare, de jouer de la cithare, de combattre les coqs, de courir avec des chiens, de jouer à Six Jeux et de jouer au taju.» Ici, «taju» signifie le «cuju» chinois, la première mention claire et la plus ancienne de cette activité en Chine.

Au cours des deux dynasties Han, le cuju a progressivement évolué d'une forme de divertissement à une compétition, et il a même été utilisé pour l'entraînement militaire.

Pendant la période des Tang et des Song, le cuju a atteint son apogée, avec l'apparition de ballons gonflables, de buts et de groupes de cuju.

L'introduction du «Baida» a permis au cuju de passer d'un jeu à un joueur à un jeu à dix joueurs, et en plus de pouvoir jouer avec les pieds, il était autorisé de toucher le ballon avec la tête, les épaules, les fesses, la poitrine, le ventre et les genoux, ce qui a permis d'évoluer vers plus de «Xieshu» (solutions).

À l'époque de la dynastie Ming et de la dynastie Qing, le cuju a progressivement sombré dans l'oubli, mais grâce à son charme intrinsèque, il est resté apprécié de nombreuses personnes et a continué à être transmis et développé.

Ce petit jeu de cuju, porteur de plus de 2300 ans d'histoire, a permis à la riche civilisation chinoise de révéler son côté dynamique et vivant.

Depuis les années 1970, de nombreux experts en histoire du sport international ont à plusieurs reprises affirmé que le cuju, ancien de plus de 2300 ans, était l'origine du football moderne.

Le 15 juillet 2004, lors de la cérémonie d'ouverture de la Foire internationale du football de Chine à Beijing, le président de la FIFA, Sepp Blatter, a déclaré que le football mondial trouvait son origine en Chine.

Le secrétaire général de l'AFC, Dato' Peter Velappan, a ensuite annoncé lors d'une conférence de presse conjointe organisée par l'Association chinoise de football et le gouvernement de Zibo que Linzi, district de Zibo de la république populaire de Chine, était le berceau du football mondial, et a remis à Zibo le Trophée commémoratif du berceau du football et le certificat.

Depuis lors, Linzi, Zibo, s'est présentée au monde en tant que berceau du football mondial, obtenant ainsi une carte de visite en or vers le monde entier !