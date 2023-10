Madagascar: DÉVELOPPEMENT - Première Édition du salon des acteurs économiques

« Agriculture et ressources halieutiques : levier du développement de la Région Boeny ». Tel sera le thème de la première édition du salon des acteurs économiques de Mahajanga (SEAM).

Le lancement officiel de ce grand événement qui réunira les acteurs économiques dans la région Boeny a eu lieu samedi dernier au siège de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mahajanga (CCI). Cette manifestation économique et commerciale mettra en relief les pôles d'attractivité économique de la région, constitués par la périodicité des facteurs climatiques, par les spécificités des sols, la diversité biologique et la richesse des littoraux. « Nous sommes reconnaissants de cette marque de confiance accordée à la Chambre de commerce pour organiser ce genre d'événement. À travers le salon des acteurs économiques de Mahajanga, la CCI de Mahajanga participe à la relance de l'entreprenariat dans la région Boeny, ainsi qu'à la redynamisation du climat des affaires, tant au niveau régional que national. C'est également une occasion de valoriser les filières porteuses de la région afin de les constituer en des opportunités commerciales. Tous les acteurs des divers secteurs d'activités seront conviés à collaborer avec la CCI de Mahajanga à la réalisation de l'événement», a souligné le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mahajanga, Mourad Eustratiou.

%

Valeur ajoutée

L'organisation du salon sera assurée par un comité d'organisation constitué par les membres du bureau de la CCI de Mahajanga, la Région Boeny, ainsi que la direction régionale de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation avec l'ONG CADI. Le SEAM se démarquera également par la mise en exergue de la transformation des produits agricoles et halieutiques afin d'illustrer la valeur ajoutée produite par le secteur privé au profit de l'économie régionale. « La région était préoccupée par le fait que la foire de Boeny Mionjo n'ait pas eu lieu cette année. Nous devons sauver les agriculteurs. Lors de la prochaine récolte, ils auront le temps de réunir des fonds durant le salon économique et la foire Boeny afin qu'ils puissent trouver et acheter des matériels agricoles dont ils auront besoin. La population dans la région est jeune. Nous devons lui apprendre à produire de manière professionnelle qui respecte le bio et la traçabilité. C'est la norme pour le marché vers Mayotte et une occasion d'ouverture pour Boeny », a indiqué le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.