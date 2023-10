Madagascar: Charla...temps

Le mercure pourrait atteindre les 40 degrés Celsius pendant l'été. C'est l'information délivrée par les prévisionnistes de la météo. Inutile de regarder dans une boule de cristal pour le savoir. C'est tout simplement les tributs du réchauffement climatique dont Madagascar fait partie des principales victimes. Il fallait donc s'y attendre. On aura bien notre dose de chaleur assortie d'inondations irrépressibles comme les pays de la Méditerranée. Comment espérer un autre traitement quand on sait qu'on subit tous les maux. Le sort s'acharne sur nous et n'accorde la moindre compassion.

La coupe est bien pleine avec la pauvreté, la malnutrition, l'insécurité, l'épidémie, le délestage, la coupure d'eau , la corruption, la sécheresse... On n'aura même pas les moyens pour se protéger contre cette vague de chaleur annoncée. On finira en brochettes de lémuriens. C'est d'autant plus angoissant qu'avec la coupure d'eau qui s'aggrave de jour en jour, on risque de ne pas avoir assez d'eau pour se désaltérer.

Il ne faut pas compter sur les jets d'eau dont la plupart ne fonctionnent pas. Des problèmes qui préoccupent la population au quotidien et qui doivent également préoccuper les candidats à l'élection présidentielle. Les solutions à ces problèmes récurrents depuis plusieurs décennies devraient figurer dans le projet de société, s'ils en ont, de ces candidats dont la plupart misent justement sur l'impuissance de l'État à y remédier. Il ne faut plus entretenir la population dans la charité, la mendicité ou l'assistanat. Il faut proposer un programme cohérent, des réformes réalistes dans l'urgence dans le long terme.

La difficulté à pouvoir maîtriser la situation vient justement du fait qu'il faut trouver des solutions immédiates et penser en même temps à se projeter dans le futur. Une véritable gymnastique, un exercice délicat de funambule. Eh oui il faut avoir le talent d'un fakir pour tenir un miracle dans des conjonctures compliquées. Il n'y a donc pas que le thermomètre qui pulvérise les records. La fièvre est également en train de monter dangereusement au niveau social. Les difficultés empirent avec les promesses de solution, les bonnes intentions restent au stade des grands mots et de beaux discours. La science du temps susurre qu'après une canicule, il y a souvent un déluge et des inondations meurtrières. Faites qu'on a affaire à un charla... temps, un vendeur de lentilles sous étiquette caviar.