Madagascar: MANIFESTATION - Les pro-Rajoelina lance une contre-offensive

La riposte des partisans de Andry Rajoelina intervient après une semaine de manifestation du collectif des candidats. Ils sont descendus à leur tour dans les rues pour donner leurs avis sur le processus électoral.

Après une semaine sans relâche de manifestations du collectif des candidats et de ses partisans dans plusieurs quartiers de la capitale, les pro-Rajoelina ripostent pour dire qu'ils n'ont plus besoin de crise politique et que la seule issue pour préserver l'apaisement au pays est la marche vers l'élection. Pour manifester leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient d'actes de déstabilisations perpétrés par les onze candidats et leurs partisans, ces soutiens du candidat numéro trois entament des manifestations simultanées dans plusieurs quartiers d'Antananarivo, à Namontana, Ambatomaro, Ambanidia, Ambatoroka ou encore Ambohimanarina.

Les pro-Rajoelina descendent dans les rues de la capitale pour montrer qu'ils n'ont pas besoin de déstabilisation ni de trouble, mais seulement de la tenue de l'élection présidentielle à la date prévue du 9 novembre. De leurs côtés, les candidats membres du collectif ont poursuivi leur marche pacifique à Itaosy. Ils ont démarré la marche à Andranonahoatra pour la terminer quelques mètres plus loin.

Crise cyclique

Depuis le retour de l'indépendance en 1960, Madagascar connaît plusieurs crises politiques qui ont contribué à l'appauvrissement de la population et à la descente du pays dans une spirale de sous-développement jusqu'à maintenant. L'alternance démocratique n'a jamais été le fort des politiciens malgaches et cette année, l'histoire pourrait se répéter, si les parties prenantes de l'élection ne trouvent pas de compromis afin d'avancer vers le scrutin du 9 novembre. C'est dans cette optique que les pro- Rajoelina lancent le mouvement pour contrer la marche pacifique de l'opposition, tout en appelant le peuple à attendre paisiblement la date du scrutin et faire confiance aux instances d'organisation et de préparation des élections. Avec la campagne électorale qui s'ouvre aujourd'hui, la situation risque d'empirer si des compromis ne sont pas trouvés.

%

Pourtant, les deux côtés ne sont pas d'accord sur cette campagne électorale. Andry Rajoelina débute comme prévu sa propagande ce jour, et les onze autres candidats, qui campent sur leur position, continuent la manifestation si le Président sortant s'entête à entamer sa campagne électorale. Le dialogue avec le FFKM se poursuit mais jusqu'à présent les chefs d'église n'ont pas encore eu l'occasion de réunir les treize candidats sur une même table pour discuter, ils se sont juste contentés de se réunir tour à tour avec les membres du collectif des candidats et avec Andry Rajoelina.