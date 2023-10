Afrique: Rentrée académique 2023-2024 à l'ujlog-l'employabilité des étudiants au centre des préoccupations

L'employabilité des étudiants était au centre des préoccupations à la rentrée académique 2023-2024 à l'UJLoG.

La cérémonie solennelle de rentrée académique 2023-2024 de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa s'est déroulée le jeudi 05 octobre 2023 autour du thème : « Un enseignement supérieur d'excellence et d'innovation pour une meilleure employabilité de la jeunesse : cas de UJLoG ». Cette rentrée a été l'occasion pour la présidente de cette Université le professeur Adohi Krou Viviane, d'évoquer les « réformes » introduites dans le secteur de l'enseignement supérieur au terme d'une nouvelle loi adoptée le 22 mai 2023, en remplacement de celle de 1995.

« La nouvelle loi relative à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation adoptée le 22 mai 2023 permettra au sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de jouer efficacement son rôle de levier de développement de la Côte d'Ivoire où un accent est mis sur l'employabilité. Ainsi, après la licence, les étudiants sont outillés pour s'auto employer ou postuler pour des emplois en entreprise. Le Master devient une option et non une obligation », a-t-elle dit.

Dans une communication intitulée : « Un enseignement supérieur d'excellence et d'innovation pour une meilleure employabilité des jeunes : cas de l'UJLoG », le professeur Justin Yati a fait un état des lieux en ce qui concerne l'employabilité à l'UJLoG et a proposé des pistes pour améliorer l'employabilité au sein de ladite institution académique.

Il s'agit entre autres, de mettre en place des formations qui soient en adéquation avec le marché de l'emploi, d'adapter la formation en fonction des priorités de développement de la nation, de la rendre plus pratique afin de permettre la création de start-up et d'entreprise à l'université et d'impliquer les professionnels de l'emploi dans l'élaboration des offres de formation.

Notons que le calendrier académique 2023-2024 a été dévoilé à cette occasion.

L'année académique se fera en deux semestres.

Le premier semestre du 02 octobre 2023 au 24 février 2024 (19 semaines) et le deuxième semestre du 26 février 2024 au 06 juillet 2024 (17 semaines) .

Pour rappel, l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa compte cinq unités de formation et de recherche.

À savoir les UFR Agroforesterie, environnement, Sciences économiques et de gestion, Sciences sociales et humaines et Sciences juridiques.