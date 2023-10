Burkina Faso: Remise de rapport de l'ALT au PM - 46 réformes proposées par les forces vives

Le président de l'Assemblée législative de Transition, le Dr Ousmane Bougouma, a procédé à la remise du rapport sur les « Journées d'échanges avec les forces vives des régions sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives de la Transition » au Premier ministre Apollinaire Kyélem de Tambéla. Présenté et adopté le 22 septembre 2023 par les députés de la Transition, ledit document est une synthèse de propositions faites par les forces vives au cours des concertations organisées par le Parlement, dans les 45 provinces puis dans les 13 régions, sur les réformes envisagées par le gouvernement et consignées dans le Plan d'action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) 2023-2025. C'était le lundi 9 octobre 2023.

Le président de la représentation nationale qui se déplace à la Primature en visite, c'est inédit car d'habitude c'est le PM que « nous recevons à l'hémicycle ». « Aujourd'hui, j'ai été accompagné par des collègues députés pour remettre le rapport des échanges avec les forces vives des régions sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives de la Transition au PM Apollinaire Kyélem de Tambèla », a-t-il indiqué.

Mais avant d'entrer dans les détails, le président de l'ALT a précisé l'idée qui a présidé à cette démarche. Il a ajouté qu'au-delà de la séparation des pouvoirs, il y a une collaboration nécessaire de ceux-ci, parce qu'ils poursuivent le même objectif. Le gouvernement, à travers son PA-SD, envisage des réformes, vingt et une (21) d'entre elles sont contenues dans le plan d'action et elles ont une nature législative. « Nous nous sommes posé la question de savoir comment, en tant que représentants du peuple à l'ALT, nous allons prendre en compte la volonté de notre population à travers l'œuvre législative.

Nous savons qu'il n'est pas possible, chaque fois que nous recevons un projet de texte, d'aller consulter la population. Nous avons alors entrepris de consulter la population de façon anticipée », a-t-il expliqué. L'ALT a demandé aux forces vives des 45 provinces leurs propositions sur les 21 réformes soumises à leur appréciation ; ensuite, les députés sont allés à leur rencontre dans les 13 régions,. « Au-delà des 21 réformes, les forces vives ont proposé 25 autres que nous avons regroupées dans 13 domaines qui touchent aux aspects politique, institutionnel et administratif », a-t-il précisé. A l'en croire, les forces vives des régions ont chaque fois donné leur point de vue sur la pertinence des réformes, mais aussi elles ont fait des propositions en matière de contenu. Le président de l'ALT a donné quelques exemples, chiffres à l'appui, pour illustrer le niveau d'adhésion des forces vives auxdites réformes : 100 % pour le Code électoral, 100 % pour le fichier électoral mais 84 % en ce qui concerne la nouvelle Constitution. Nous vous proposons dans les pages qui suivent (6, 7, 9 et 10) l'essentiel du rapport par sujet.