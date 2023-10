Afrique de l'Est: L'Éthiopie démontre son engagement en agissant pour accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile - HCR

<strong>Addis-Abeba, — Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Andrew Mbogori, a révélé que l'Éthiopie a démontré son engagement total par l'action dans la fourniture de services aux réfugiés et aux demandeurs d'asile depuis de nombreuses années.

L'Éthiopie a été félicitée par la communauté internationale pour avoir accueilli des réfugiés et des demandeurs d'asile en provenance de pays voisins et d'ailleurs, car ce pays d'Afrique de l'Est est l'un des plus grands pays d'accueil de réfugiés au monde.

Dans un entretien exclusive avec l'ENA, le représentant du pays a dévoilé que l'approche du HCR et de l'Éthiopie ici est une solution basée dès le début et essaie de fournir des solutions aux réfugiés immédiatement à leur arrivée.

Le HCR et le gouvernement fournissent des services de base, notamment l'éducation, la santé, les routes et l'eau, aux réfugiés et aux communautés d'accueil, a-t-il affirmé.

Analysant l'Ethiopie pour son plein engagement à fournir un soutien aux réfugiés, il a en outre noté : "Il s'agit de l'engagement total du gouvernement éthiopien, par l'action que les choses que nous avons réellement convenu de faire, nous sommes très heureux et très reconnaissants envers le gouvernement éthiopien. pour avoir accordé l'asile aux réfugiés.

L'Éthiopie accorde l'asile aux réfugiés soudanais et somaliens, a-t-il déclaré, ajoutant que cela avait été fait de la meilleure façon possible.

Selon le représentant du pays, « le HCR et le gouvernement éthiopien sont d'excellents partenaires depuis de nombreuses années pendant de nombreuses années.

Mbogori a en outre réitéré que « nous continuerons à renforcer cette collaboration afin d'offrir une meilleure protection aux réfugiés ».

En outre, la nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy E. Pope, est en Ethiopie pour une visite de travail officielle.

Durant son séjour en Éthiopie, elle tiendra des réunions avec des responsables du gouvernement et de la Commission de l'Union africaine, des donateurs, des partenaires et du personnel de l'OIM.

Cette visite est son premier voyage officiel depuis qu'elle a pris ses fonctions ce mois-ci en tant que Directrice générale de l'OIM.

L'OIM et le HCR jouent tous deux un rôle important dans le soutien aux réfugiés et aux migrants, avec des mandats et des domaines d'intervention différents. Alors que l'OIM se concentre sur la gestion des migrations, le HCR se concentre sur la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile.