Angola: Un commandant réaffirme la promptitude des forces armées dans la défense de la patrie

Uíge — Le commandant de la Région Militaire Nord, le lieutenant-général Dinis Segunda Lucama, a réaffirmé lundi, à Uíge, la disponibilité des Forces Armées Angolaises (FAA) locales pour la défense et la sécurité de la patrie.

Intervenant au cours de la célébration du 32ème anniversaire des FAA, qui se tient sous le slogan "garantir la paix et la stabilité nationale", Dinis Segunda Lucama a déclaré que les FAA continueraient à soutenir l'unité de la nation angolaise, le renforcement des valeurs civiques et l'éthique militaire, ainsi que le développement et le bien-être social des FAA et de la population.

En ce qui concerne la commémoration des 32 ans des FAA, le lieutenant-général a déclaré qu'elle servirait à réfléchir sur le passé, le présent et un avenir prometteur, où tous devraient être des exemples dans les tâches de consolidation de la paix, de réconciliation nationale, de reconstruction du pays et d'approfondissement de la cohésion et de l'unité nationales.

"Les Forces armées angolaises réitèrent leur volonté de rester fidèles à leur patrie et aux objectifs pour lesquels elles ont été créées", a-t-il déclaré.

Pour sa part, l'instructeur général de l'Armée, António Soares, a parlé de l'importance des FAA dans la défense de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, des institutions démocratiques de l'État, de la paix et de la stabilité nationale, de la moralisation de la société, entre autres défis.

L'événement a également été marqué par plusieurs moments culturels, des défilés de troupes, entre autres attractions.