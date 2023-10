Angola: Le Président de la République félicite les Forces armées pour leur 32e anniversaire

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, en tant que Commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA), a félicité lundi, à travers un message, tous les militaires et travailleurs civils, à l'occasion du 32ème anniversaire des FAA.

Dans un message, le Chef de l'Etat félicite chaleureusement les officiers généraux, amiraux, supérieurs, capitaines et subalternes, sergents et hommes de troupe, ainsi que les travailleurs civils qui, en première ligne et à l'arrière, assurent la défense intransigeante de l'indépendance et la souveraineté nationale et l'intégrité du sol de la patrie, créant les conditions de sécurité et de stabilité nécessaires au développement et au progrès social du pays.

« Dans le contexte de la paix, les forces armées ont acquis un plus grand prestige en raison de leur engagement dans des tâches sociales et d'autres d'intérêt public, comme, par exemple, leur participation à des activités communautaires et à la préservation de l'environnement, contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations», a souligné le Président de la République dans le message.

Il garantit que l'Exécutif angolais, conformément aux capacités budgétaires et dans l'intérêt de la défense nationale, continuera à mettre en oeuvre des politiques qui rendent les FAA de plus en plus mieux servies du point de vue des infrastructures de cantonnement, des armes, des ressources techniques et matérielles et de l'amélioration des conditions de travail et de valorisation des troupes, dans le cadre du processus de restructuration, de redimensionnement et de modernisation en cours.

Il réitère son hommage "à tous ceux qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur noble mission de défense de la patrie, certainement qu'ils resteront dans les annales de l'histoire de l'Angola".

Quant aux jeunes, le Commandant en chef espère qu'ils poursuivront «le travail gigantesque commencé par les anciens combattants et vétérans de la patrie et par tous ceux qui ont participé aux dures batailles pour l'indépendance nationale, l'autodétermination et la stabilité nationale».

João Lourenço espère que les militaires resteront fermes dans l'accomplissement de la mission ardue et honorable de servir la patrie, en faisant preuve de valeurs qui mettent en exergue le patriotisme inébranlable, car, souligne-t-il, « la patrie n'implore rien à ses enfants, elle les commande!».