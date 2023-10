Angola: Le secrétaire du Président de la République veut de la rigueur dans la mise en oeuvre de Simplifica

Ondjiva — Le secrétaire du Président de la République pour la Réforme de l'Etat, Pedro Fiete Raimundo, a demandé lundi, à Ondjiva, aux fonctionnaires, la rigueur dans l'application des mesures du projet « Simplifica ».

Intervenant au cours d'une rencontre dans la province de Cunene, il a reconnu qu'il existe encore une bureaucratie « excessive » dans certaines institutions, qui empêchent les citoyens à traiter un document selon des règles administratives.

Il a encore fait savoir que l'obligation des institutions publiques est d'éviter les obstacles bureaucratiques aux citoyens afin de collecter des revenus, soulignant que l'accent est mis sur la fourniture d'un bon service aux citoyens.

« La mise en oeuvre des mesures constitue un grand défi, mais nous travaillons sur la dimension comportementale des agents de l'administration publique, à travers la formation continue et le renforcement des capacités, pour permettre un changement de mentalité », a-t-il souligné.

Le dirigeant a précisé que l'institution fait une incursion à travers le pays pour transmettre le message et partager les mesures et actes déjà approuvés dans le cadre de la réforme de l'État, afin de permettre leur respect effectif et de faciliter la vie des citoyens dans l'accès aux services publics.

Au cours de la séance, les participants ont été informés des procédures et de la modernisation des services contenus dans Simplifica 1.0 et 2.0, à savoir la discontinuité de l'exigence des documents délivrés par l'État dans les relations inter-administratives, l'intégration des services, la municipalisation des services, les périodes de validité, extension ou limitation des documents.

L'événement a réuni des membres du gouvernement, des administrateurs municipaux et communaux, des employés et des cadres supérieurs de tous les organismes qui assurent les services publics au niveau des six municipalités de cette province.