Maroc: Banques fragiles - Nécessité de renforcer la réglementation et la supervision du secteur financier (FMI)

Marrakech — Le nombre important de banques fragiles dans le système financier mondial et le risque de contagion vers des institutions saines soulignent la nécessité urgente de renforcer la réglementation et la supervision du secteur financier, relève le Fonds monétaire international (FMI) dans son récent rapport sur la stabilité financière dans le monde.

Les superviseurs doivent veiller à ce que les banques disposent de processus de gouvernance d'entreprise et de gestion des risques correspondant à leur profil de risque, notamment en matière de surveillance des risques par les conseils d'administration des banques et les stress tests en capital et en liquidité, préconise le FMI dans ce rapport, publié en marge des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale (BM) et du FMI qui se tiennent jusqu'au 15 octobre à Marrakech.

Des exigences minimales adéquates en matière de capital et de liquidité, y compris pour les petites institutions, sont essentielles pour contenir les risques pour la stabilité financière, estime la même source.

Les autorités, poursuit le FMI, doivent être mieux préparées à faire face à l'instabilité financière, notamment en veillant à ce que les banques soient prêtes à accéder et à utiliser les installations de la banque centrale, en intervenant tôt pour résoudre les faiblesses des banques et, si nécessaire, en renforçant les régimes de résolution bancaire et leur préparation à les mettre en oeuvre.

Dans les conditions actuelles d'inflation élevée, de taux d'intérêt élevés et de détérioration des perspectives de crédit, les autorités devraient accorder une attention particulière à la classification des actifs bancaires et aux provisions, ainsi qu'aux expositions aux risques liés aux taux d'intérêt et à la liquidité, souligne le Fonds.

Aussi, il recommande aux pays de continuer à constituer des tampons pour se prémunir contre les pertes futures et soutenir la fourniture de crédit en période de stress.

Par exemple, les autorités peuvent augmenter les tampons de capital contracycliques ou les tampons de risque systémique sectoriel, si les circonstances le permettent, détaille le FMI, notant que de tels tampons pourraient être libérés si des tensions, telles qu'une augmentation des défauts de paiement, devaient se matérialiser à l'avenir.

Pour éviter des effets procycliques, l'augmentation des tampons devrait être conditionnée par l'absence de signes indiquant que le crédit est déjà limité par l'adéquation du capital des banques, ajoute-t-il.

Par ailleurs, le FMI estime que les évolutions et les risques sur les marchés immobiliers résidentiels doivent être surveillés attentivement pendant le cycle actuel de resserrement monétaire.

Les autorités nationales devraient mettre en place des tests de résistance stricts pour estimer les effets potentiels de la hausse des taux d'intérêt sur la capacité de remboursement des emprunteurs et une forte chute des prix de l'immobilier résidentiel sur les ménages et les institutions financières, recommande la même source.

Les décideurs politiques de certaines économies avaient resserré les outils macroprudentiels pour faire face aux conditions de surchauffe, tels que le renforcement des tampons de capital sectoriels sur les expositions au segment de l'immobilier ou la limitation des ratios prêt-valeur ou dette-revenu, fait savoir le Fonds.

Ces décideurs politiques pourraient envisager de revoir cette décision afin d'éviter des conséquences macroéconomiques graves résultant d'un resserrement brutal des conditions financières en conjonction avec une baisse des prix des logements, tout en préservant et en encourageant des pratiques saines en matière d'octroi de crédits.