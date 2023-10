Afrique Centrale: L'écosystème mondial de la répression au Rwanda

communiqué de presse

Le Brief du Jour du 10 octobre 2023

Vous serez peut-être surpris (ou non) d'apprendre que le gouvernement rwandais se donne beaucoup de mal pour faire taire ses détracteurs. Il a recours à des mesures telles que la surveillance généralisée et la violence pure et simple, y compris l'enlèvement et la disparition de personnes.

Ce qui vous surprendra presque à coup sûr - si vous n'êtes pas rwandais, bien sûr - c'est que les autorités rwandaises sont peut-être en train de le faire dans votre pays, dans votre ville, voire dans votre quartier.

Les autorités rwandaises et leurs intermédiaires disposent d'un réseau mondial pour surveiller les Rwandais vivant à l'étranger et repérer les critiques à l'encontre du gouvernement. Un nouveau rapport explique en détail comment cet écosystème mondial de répression s'étend à l'Australie, à la Belgique, au Canada, à la France, au Kenya, au Mozambique, à l'Afrique du Sud, à la Tanzanie, à l'Ouganda, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à d'autres pays encore.

Le gouvernement rwandais utilise un large éventail de mesures pour s'en prendre aux critiques à l'étranger. Dans les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, des Rwandais ont été tués, victimes de disparitions forcées, enlevés, ont subi des agressions physiques ou ont été menacés d'être renvoyés au Rwanda.

Ils passent parfois par les autorités locales et font arrêter des personnes à tort. Ils manipulent également Interpol (l'Organisation internationale de police criminelle) et son système de « notices rouges », des alertes demandant l'arrestation et l'extradition d'une personne recherchée.

Le plus insidieux est peut-être que les autorités rwandaises intimident les Rwandais de l'étranger en ciblant leurs proches au Rwanda. Même lorsqu'une personne vit dans un pays plus libre - et qu'elle a peut-être cherché à vivre dans ce pays précisément en raison de sa plus grande liberté - elle se tait, de peur de voir les membres de sa famille torturés, tués ou disparus.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, les autorités des pays où vivent les Rwandais à l'étranger sont conscientes de cette répression en leur sein, mais ne font pas grand-chose pour y remédier. Parfois, elles semblent même assister la répression.

Le gouvernement américain, par exemple, a expulsé un ancien responsable syndical en dépit d'une fuite d'un rapport du FBI indiquant qu'un agent de renseignement rwandais avait « presque certainement » mis en place de fausses informations contre l'accusé.

Au Royaume-Uni, les autorités ont appelé pendant des années les Rwandais à se méfier d'une éventuelle surveillance, jusqu'à ce que le gouvernement britannique conclue un accord épouvantable avec le Rwanda pour y envoyer des demandeurs d'asile.

En Afrique du Sud, les enquêtes sur les meurtres présumés sont au point mort et le parent d'une personne a été invité à cesser d'exiger des réponses. En Ouganda, au Mozambique, l'histoire est à peu près la même.

Dans presque tous les cas d'enlèvements, de disparitions forcées ou d'assassinats suspects à l'étranger, les enquêtes sont au point mort ou n'ont abouti à aucunes arrestations ou poursuites.

Quand les partenaires internationaux du Rwanda feront-ils enfin quelque chose à ce sujet ? Quand agiront-ils contre les violations massives des droits humains commises par le Rwanda, qui s'étendent jusqu'à chez eux ?

Andrew Stroehlein, Directeur des relations médias en Europe