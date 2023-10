Maroc: A Taroudant, mobilisation continue de l'ONEE pour garantir l'alimentation électrique

Commune Sidi Abdallah Ou Said (Province de Taroudant) - Les équipes de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau potable (ONEE) poursuivent leur mobilisation et leurs interventions sur le terrain pour garantir l'alimentation en courant électrique à Taroudant, l'une des Provinces touchées par le séisme du 8 septembre.

Au lendemain du tremblement de terre, un plan d'urgence de contrôle du réseau électrique a été élaboré avec la création de cellules de suivi à l'échelle de la Province de Taroudant, a indiqué le Directeur Provincial de l'ONEE-Branche Electricité-, Noureddine EL AAMRI.

Il a été en effet, procédé à l'activation du Centre de suivi en coordination avec le Centre Régional d'Agadir, dans le but d'assurer un contrôle permanent du réseau électrique, a souligné M. EL AAMRI dans une déclaration à la MAP en marge d'une visite de terrain effectuée récemment, dans plusieurs communes sinistrées relevant de la Province de Taroudant.

Et d'ajouter que l'ONEE a également mis en place des cellules de suivi au niveau des Agences de Services à Taroudant, Ouled Berhil et Oulouz à même de coordonner les efforts entre les différentes équipes techniques.

Compte tenu de la gravité des pannes constatées au niveau du réseau de distribution d'électricité et l'interruption des axes routiers, les équipes techniques ont multiplié les efforts pour atteindre tous les douars affectés, a-t-il assuré.

Pour sa part, le Chef du Service Exploitation Distribution à l'ONEE à Taroudant, Imad Benhar, a fait savoir que les interventions sur le terrain des équipes ont permis de rétablir le courant électrique au profit de 20.000 ménages au niveau de 428 douars relevant de 21 communes.

Le réseau électrique touché comprend notamment 16 Km de ligne Moyenne Tension, 2 Postes de Distribution et 38 Km Basse Tension, a-t-il rappelé.

Dans ce sens, il a été procédé à la mobilisation de plus de 24 équipes techniques locales outre sept entreprises spécialisées dans le but de réparer les réseaux endommagés et rétablir l'électricité dans les zones isolées, a rappelé M.Benhar.

De son côté, Omar Faouzi, Chef d'Agence de Services de l'ONEE à Ouled Berhil a souligné que dans le cadre de l'accompagnement de l'opération d'installation des tentes destinées à l'hébergement des populations touchées, les équipes techniques de l'ONEE ont assuré jusqu'à ce jour, le raccordement de plus de 5900 tentes au réseau électrique ainsi que 02 hôpitaux militaires de campagne.

A noter que dès les premières heures ayant suivi le tremblement de terre, les agents de l'ONEE étaient parmi les premières équipes à entrer en action. Objectif principal: l'isolement des branchements et réseaux Basse Tension sinistrés, présentant un danger public pour la population, afin de garantir une alimentation saine et sécurisée.