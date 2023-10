Maroc: Inflation - Le scénario d'un atterrissage en douceur domine les points de vue des marchés (rapport)

Marrakech — Le Fonds monétaire international (FMI) révèle, dans son rapport sur la stabilité financière dans le monde du mois d'octobre, que le scénario d'un atterrissage en douceur, dans lequel la désinflation continue sans encombre et une récession est évitée, a dominé les points de vue des marchés depuis l'édition d'avril dernier du même rapport.

Cette domination stimule l'optimisme des investisseurs et fait grimper les actifs à risque, indique le FMI dans ce rapport, publié en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du FMI qui se tiennent jusqu'au 15 octobre à Marrakech.

Soutenues par les attentes du marché concernant des baisses des taux directeurs au cours des prochains trimestres et par une compression des primes de risque, les conditions financières, c'est-à-dire le coût de financement pour les ménages et les entreprises via des marchés tels que les marchés des actions et des obligations, ont repris la tendance à l'assouplissement qui avait commencé en 2022, ce qui complique la tâche des banques centrales pour ramener l'inflation vers les objectifs fixés, relève la même source.

Le rapport fait aussi ressortir que pour renforcer davantage l'appétit pour le risque, une réduction majeure du crédit bancaire redoutée après les turbulences bancaires de mars ne s'est pas matérialisée, même si des indicateurs prospectifs plus récents tels que les enquêtes auprès des responsables du crédit indiquent une demande de crédit nettement plus faible et un resserrement des normes de souscription.

Toutefois, depuis septembre, les investisseurs ont réduit leur prise de risque à mesure que la hausse des taux réels à long terme, notamment aux États-Unis, a mis à l'épreuve les valorisations des actifs.

Pour le FMI, l'inflation de base continue, dans de nombreuses économies avancées, d'être obstinément élevée, et des surprises à la hausse concernant les perspectives d'inflation pourraient remettre en question le scénario d'un atterrissage en douceur et entraîner une réévaluation potentiellement brutale des actifs.

Dans les marchés émergents, des progrès dans la réduction de l'inflation semblent plus avancés dans certaines économies, avec les avantages des hausses de taux précoce devenant apparents.

Cependant, il existe des disparités entre les régions. L'aggravation de la divergence de l'inflation et des perspectives économiques pourrait marquer le début de la désynchronisation de la politique monétaire mondiale.

Certaines banques centrales dans les marchés émergents ont commencé à réduire les taux directeurs à mesure que les pressions inflationnistes semblent s'atténuer. Une telle hétérogénéité croissante dans les perspectives de politique monétaire a des implications pour les prix des actifs, la position des investisseurs et la volatilité des flux de capitaux.