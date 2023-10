Maroc: Séisme d'Al Haouz - L'ONEE poursuit sa forte mobilisation pour maintenir l'approvisionnement en électricité

Commune de Ouirgane (province d'Al Haouz) - L'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable continue de déployer de gros moyens logistiques, matériels et humains pour maintenir l'approvisionnement en électricité à haute, moyenne et basse tension au niveau de la province d'Al Haouz.

Dès les premiers instants ayant suivi le séisme du 08 septembre, les équipes techniques de l'ONEE se sont rapidement mises en action en vue de garantir un approvisionnement en électricité saine, sécurisée et ininterrompue.

Dans la province d'Al Haouz, où le taux d'électrification rurale a atteint 99,75%, pas moins de 1.071 villages comptant 113.000 habitants (23.000 maisons démolies totalement ou partiellement) ont été touchés, précise la Direction Régionale de Distribution de l'ONEE à Marrakech, rappelant que le réseau électrique touché comprend 900 Km de ligne Moyenne Tension, 600 Postes de Distribution et 4.800 Km Basse Tension.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef du Service Conduite Régional de Marrakech, Abdelhalim Aadada, a indiqué que le Centre de Contrôle Régional de l'ONEE permet la surveillance de toutes les installations électriques du réseau de distribution et veille à un contrôle à distance, continu et simultané, afin d'assurer la sécurité et la continuité de l'approvisionnement électrique au niveau de la région.

%

"En coordination avec le Dispatching National et les cellules de crise créées dans les provinces d'Al Haouz et de Chichaoua, le Centre Régional de Contrôle veille au suivi et au pilotage de l'ensemble des interventions de terrain menées par les équipes techniques dans le but d'accélérer le rétablissement de l'électricité dans toutes les zones ayant connu une coupure de courant suite au séisme, tout en veillant au respect des normes de sécurité", a-t-il expliqué.

A proximité du barrage de Ouirgane, les équipes d'intervention de l'ONEE travaillent d'arrache-pied pour assurer le remplacement de pylônes métalliques endommagés et de ceux menacés d'effondrement dans le cadre d'une approche proactive visant à installer de nouveaux pylônes de nature à mieux maintenir le réseau électrique.

Les équipes de l'ONEE ont également fait recours à des unités spécialisées menant des travaux sous tension (TST) pour assurer l'entretien des installations électriques sans coupure de courant avec l'utilisation de technologies très avancées.

A Douar Tikhfisst (commune de Ouirgane), comme dans d'autres zones à Al Haouz, d'importants travaux sont continuellement consentis pour la réparation des dégâts ayant impacté le réseau à moyenne tension (HTA) notamment, les câbles et les bretelles en sus du remplacement de parafoudres des postes de distribution.

Dans ce sens, le Chef du Service Exploitation Distribution à la Direction Régionale Marrakech- Safi, Achary Mohamed Mehdi, a relevé qu'une cellule d'urgence a été créée, immédiatement après le séisme, au niveau de la province d'Al Haouz, dans le but de coordonner les interventions des équipes qui a permis dès les premières heures ayant suivi le drame de rétablir l'électricité à la majorité de la population.

Pour ce faire, tous les moyens matériels et logistiques de la Direction Régionale de Distribution à Marrakech, en coordination avec la Direction Centrale, ont été mobilisés soit 24 équipes de renfort provenant de toutes les provinces du Royaume en plus de 9 entreprises qualifiées pour les travaux a-t-il dit, notant que malgré les contraintes de terrain et l'ampleur des dégâts au niveau du réseau de transport et de distribution de l'électricité, notamment dans les zones à proximité de l'épicentre du séisme, les équipes techniques ont réalisé plus de 1.000 interventions sur les réseaux à moyenne et à basse tensions, ce qui a permis de rétablir l'électricité au niveau de l'ensemble des communes touchées en toute célérité et sécurité.

Quant à Fatima Zahrae Akhdar El Idrissi, Chef du Service Sécurité, elle a souligné que des équipes mixtes ont été constituées, chacune dirigée par un chef d'équipe doté d'une grande expérience et fin connaisseur des zones d'intervention pour assurer l'efficience des opérations, notant que les techniciens et électriciens bénéficient de formations communes, ce qui a permis de faciliter la communication inter-équipes et mener des travaux d'équipe harmonieux et efficients.

En effet, l'ONEE ne ménage aucun effort en vue d'assurer l'approvisionnement de l'électricité saine et sécurisée. C'est le cas à la commune d'Asni où les travaux portent sur l'isolement des branchements et réseaux de basse tension des maisons sinistrées ainsi que sur le maintien de l'électrification du camp aménagé pour l'hébergement des sinistrés.

Dans ce sens, le Chef d'Agence de Services Provinciale d'Al Haouz, Ahmed Farrak, a rappelé que l'ONEE a assuré le raccordement au réseau électrique au profit de plusieurs camps aménagés au niveau d'Al Haouz.

Il convient de noter que dans le cadre de l'accompagnement technique des différents intervenants et pour éviter les dangers potentiels, l'ONEE a assuré l'électrification de deux grands camps à Asni et à Amizmiz qui serviront de modèle en termes des normes techniques et de sécurité, a-t-il conclu.