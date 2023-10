Tunisie: Palmarès de la 38e édition du Fiff de Namur - Consécration du film belge «Il pleut dans la maison»

Namur, la chaleureuse capitale de la Wallonie, a accueilli, du 29 septembre au 6 octobre 2023, la 38e édition du Festival international du film francophone dont la programmation regorgeait de beaux films venus d'horizons divers aussi bien d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et même d'Asie.

La Tunisie, le seul pays maghrébin et arabe, était représentée dans la compétition officielle par le film «Ordinaires» de Mohamed Ben Attia.

Sans chichi, ni strass, ni paillettes, la clôture, à l'instar de l'ouverture, a eu lieu au cinéma Caméo et a réuni un grand nombre de festivaliers venus assister à la remise des prix.

Et donc, au terme d'une semaine de projections, de débats, de rencontres, de forums et d'ateliers, le jury de la compétition long métrage présidé par l'actrice française Mélanie Doutey a rendu son verdict au cours d'une cérémonie de remise des prix.

Le Bayard d'or est revenu au film belge « Il pleut dans la maison » de Paloma Sermon-Daï, qui avait auparavant participé à la Semaine de la critique du Festival de Cannes 2023.

C'est l'histoire d'une famille où les parents sont quasiment absents et les enfants sont livrés à leur propre sort. Des vies à la dérive filmées avec un regard plein de fraîcheur et de candeur.

Ce film succède à « Sous les figues » d'Erige Sehiri qui avait obtenu l'an dernier la même distinction.

%

Pour sa part, le film français « Le procès de Goldman » de Cédric Kahn a été récompensé du prix spécial du jury et du prix de la meilleure photographie, une distinction bien méritée pour cette oeuvre qui raconte le second procès de Pierre Goldman, militant et braqueur de banque, accusé d'avoir tué deux pharmaciennes lors d'un hold-up. Tout le film se déroule au tribunal où l'on assiste à une reconstitution du procès avec tous les détails de la condamnation.

Le Bayard du meilleur scénario est allé à Chiara Malta et Sébastien Laudenbach pour le film franco-italien «Linda veut du poulet», film d'animation auréolé déjà au Festival d'Annecy, qui est un bijou visuel sur une course-poursuite à la fois drôle et tragique sur les difficultés de communication et les relations générationnelles entre parents et enfants.

Le prix Agnès remis exclusivement pour les professionnels a honoré le film camerounais « Mambar Pierrette » de Rosine Mbakam pour le regard original et novateur que la réalisatrice pose sur le quotidien difficile d'une couturière qui se bat pour résister à la pauvreté et aux souffrances que subissent les Camerounais des quartiers désaffectés.

Le film canadien « Richelieu » de Pier-Philippe Chevigny a obtenu le Bayard d'or de la première oeuvre.

Une plongée âpre et amère dans le système industriel inhumain d'une usine qui emploie des émigrés guatémaltèques et une interprète embauchée pour dialoguer avec eux. « Banel et Adama », film camerounais de Ramata-Toulaye Sy, a été doublement récompensé du Prix Découverte et du Prix Agnès.

Il s'agit d'une histoire d'amour dans un village isolé où les traditions séculaires ne permettent pas aux jeunes de vivre pleinement leur passion.

«Une des mille collines » (Rwanda 1994-2004 - du génocide à la réconciliation) film belge de Bernard Bellefroid, a obtenu le prix de la critique ainsi que celui du documentaire.

A travers le destin des trois enfants assassinés lors du génocide rwandais, le film s'interroge sur la manière dont le village peut encore faire communauté quand victimes et agresseurs se côtoient au quotidien.

Le réalisateur restitue avec précision le calvaire d'une population victime du désastre commis par ses dirigeants.

Enfin le prix du public est allé au film français « La fiancée du poète » de Yolande Moreau. Entre poésie, littérature et arts, Yolande Moreau perpétue la tradition d'un cinéma littéraire où ne manquent ni l'humour, ni l'amour.

Serveuse dans une cafétéria des Beaux-arts de Charleville Mezières, Mireille vit de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N'ayant pas les moyens d'entretenir la grande maison familiale dont elle a hérité, elle décide de prendre trois locataires qui vont bouleverser sa routine.