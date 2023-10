Libye: Un mois après les inondations, le traumatisme chez les victimes et leurs proches reste profond

En Libye, l'ONU estime à 250 000 le nombre de personnes affectées par l'ouragan Daniel, dont le passage début septembre a fait plus de 4 000 morts. Et des milliers d'habitants de Derna sont toujours portés disparus. Le traumatisme est énorme et résonne dans tout le pays, qui s'est mobilisé pour venir en aide aux survivants.

Après avoir tenté pendant deux jours de joindre en vain ses cousins de Derna, à l'est de la Libye, Aladeen al Kadiri a pris la route : 15 heures pour parcourir plus de 1 000 kilomètres. Ses proches ont survécu, mais leur vie s'est effondrée. Et de retour à Tripoli, leurs témoignages le hantent encore. « Le plus horrible, c'est de les entendre nous raconter le moment où ils sont partis, raconte-t-il. Ils ont attendu que le soleil se lève. Mon cousin m'a dit qu'il aurait préféré ne pas se réveiller, parce qu'ils ont vu des corps sens dessus dessous... Des milliers de corps, qui n'avaient rien sur eux. Tout avait explosé ».

S'il y a peu de blessés physiques, la plupart des survivants sont traumatisés. Michel Olivier Lacharité, responsable des urgences de Médecins sans frontières (MSF) à Derna témoigne : « Certains ont perdu la totalité de leur famille et leur maison. Donc, les gens sont complètement choqués. Certains sont incapables de dormir, notamment aux heures précises de la vague mortelle, donc entre 2h et 5h du matin. D'autres ont des tendances suicidaires. Il y en a qui n'arrivent pas à s'occuper de leur propre enfant. D'autres ne veulent pas sortir à l'extérieur ».

Dans les prochaines semaines, des ONG comme MSF prévoient d'ouvrir des cliniques de soutien psychologique pour accompagner les rescapés, mais aussi les professeurs et les secouristes encore sur place.