Angola: La Chambre prévoit un plus grand dynamisme avec une nouvelle stratégie organisationnelle

Luanda — Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angola (CCIA), Vicente Soares, a déclaré ce mardi, à Luanda, que l'audit stratégique et organisationnel de l'association permettra un plus grand dynamisme du secteur privé et renforcera les relations économiques et commerciales.

Se confiant à la presse, lors de la présentation de l'audit stratégique et organisationnel de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angola (CCIA) et du Plan Stratégique à Moyen et Long Terme, le responsable a indiqué que l'institution continuera à promouvoir des actions visant à contribuer à l'amélioration de l'environnement d'affaires.

Selon lui, au moment où l'institution célèbre ses 35 ans d'existence, elle continuera à clarifier le rôle du secteur privé, ainsi que les relations entre les différents acteurs économiques.

Vicente Soares souligne que le document sur l'audit stratégique et organisationnel nous permettra d'avoir une idée de « où nous sommes partis, où nous sommes et où nous allons.

La spécialiste de l'Organisation internationale du travail (OIT), Lessina Traoré, affirme que le document présenté par la CCIA présente les points forts et les faiblesses de l'organisation, une proposition d'orientations stratégiques et opérationnelles à moyen terme, les défis internes et externes, consolidant ainsi la gouvernance interne de l'association.

La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angola (CCIA) a été créée en 1988, à l'initiative de 43 entreprises publiques et privées, dans le but de rassembler la classe d'affaires pour défendre ses intérêts et de partager les efforts avec l'État, en vue de promouvoir et renforcer les relations économiques et commerciales avec le reste du monde.

La CCIA est une association d'affaires regroupant un univers de 5 000 entreprises présentes dans les 18 provinces du pays.