Angola: L'Angola envisage de renforcer la coopération avec les agences de l'ONU

Luanda — La secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, a souligné mardi, à Genève, en Suisse, l'engagement de l'État angolais à combiner les synergies avec les agences spécialisées des Nations Unies (ONU) pour atténuer le problème des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde.

La responsable a pris cet engagement lors de son discours au débat général de la 74ème session du Conseil exécutif (ExCom) du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), où elle a partagé la préoccupation de l'agence concernant la situation des réfugiés dans le monde qui a atteint un nombre sans précédent l'année dernière.

La cheffe de la délégation angolaise, selon un communiqué, a également attiré l'attention des membres du Conseil exécutif du HCR sur la nécessité de mettre fin à la solidarité sélective observée, motivant la persistance de cas prolongés, mais qui auraient déjà pu être surmontés

La secrétaire d'État a également appelé les États membres du Comité exécutif du HCR et d'autres acteurs à combiner leurs efforts pour mobiliser des réponses rapides et actives au nombre croissant de personnes déplacées et à la résurgence des conflits dans diverses régions géopolitiques du monde.

Esmeralda Mendonça a annoncé la mise en oeuvre, dans les prochains jours, d'une contribution non orientée, pour 2023 et 2024, en faveur des différents programmes menés par le HCR.

Elle a également déclaré que les États membres doivent continuer à oeuvrer pour un monde plus solidaire et pour un modèle d'inclusion sociale durable pour toutes les personnes qui se retrouvent avec le statut de réfugié et qui espèrent pouvoir un jour bénéficier d'un refuge, sans aucun type de menace.

D'autre part, elle a noté avec intérêt le processus de réformes entrepris par la direction du HCR, y compris la gestion des risques, et a appelé l'organisation à prendre en compte tous les points de vue, dans le cadre des délibérations concernant le déficit budgétaire et financier qu'elle fait face.